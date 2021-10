Der FC St. Pauli hat am 9. Spieltag der 2. Bundesliga heute Dynamo Dresden zu Gast. Hier könnt Ihr das Spiel in einem ausführlichen Liveticker verfolgen.

Der FC St. Pauli empfängt in der 2. Bundesliga Dynamo Dresden. Kann St. Pauli mit einem Sieg auf Tabellenplatz 1 springen? In unserem Liveticker halten wir Euch darüber auf dem Laufenden.

St. Pauli vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: St. Pauli befindet sich mit fünf Siegen zwei Niederlagen und einem Unentschieden derzeit auf Platz 3. Mit einem Sieg gegen Dresden könnten die Kiezkicker die Tabellenführung übernehmen. Auch Aufsteiger Dynamo Dresden steht nach dem 3:0-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag als 8. gut da. In der Tabelle trennen die beiden heutigen Gegner drei Punkte.

Vor Beginn: Anpfiff der Begegnung des 9. Spieltags ist um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg-St. Pauli.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie in der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden.

St. Pauli vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Paqarada - Medic - Ziereis - Zander - Aremu - Irvine - Hartel - Kyereh - Dittgen - Burgstaller

Dynamo Dresden: K. Broll - Becker - Sollbauer - Akoto - C. Löwe - Stark - Will - Mörschel - Daferner - Königsdorfer - Schröter

St. Pauli vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer sich St. Pauli vs. Dresden nicht im Stadion anschauen kann, benötigt für die Liveübertragung im TV und Livestream ein Abo von Sky. Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt alle Spiele.

St. Pauli gegen Dresden wird heute auf Sky Sport Bundesliga 3 und in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen sein. Das Einzelspiel und die Konferenz lassen sich auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go (für Bestandskunden) und Sky Ticket.

