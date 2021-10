Während der Länderspielpause will der FC Schalke 04 in Form bleiben und bestreitet deswegen heute ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten VfB Lübeck. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Schalke 04 vs. VfB Lübeck: Die wichtigsten Infos zum heutigen Testspiel

Die 2. Bundesliga stellt an diesem Wochenende den Meisterschaftsbetrieb wegen der Länderspielpause kurz ein, am 15. Oktober geht es jedoch bereits wieder weiter mit Spieltag Nummer zehn. Um dafür bereit zu sein, bestreitet der FC Schalke 04 am heutigen Donnerstag, den 7. Oktober, ein Freundschaftsspiel. Gegner ist der VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord.

Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr, als Spielstätte dient die Lübecker Lohmühle. In das Stadion dürfen bis zu 10.000 Zuschauer rein.

© getty Simon Terodde hat mit seinem Treffer gegen Ingolstadt sein 153. Tor in der 2. Bundesliga geschossen und führt nun gemeinsam mit Dieter Schatzschneider die Torjägerliste der zweithöchsten Spielklasse an.

Aufgrund von sechs Länderspielfahrern können die Schalker nicht mit der Bestbesetzung antreten. "Wir haben ein Testspiel gegen einen ambitionierten Regionalligisten. Für uns geht es darum, Wettkampfpraxis zu sammeln und uns Spielfitness zu holen. Wir werden einige Spieler aus unserer U23-Mannschaft dabei haben", wird S04-Trainer Dimitrios Grammozis auf der Vereinswebsite zitiert. Insgesamt stehen dem Griechen heute 19 Spieler zur Verfügung.

Schalke 04 vs. VfB Lübeck: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fans des FC Schalke 04 und VfB Lübeck! Das Testspiel könnt Ihr heute live und in voller Länge im kostenlosen Livestream bei Sport1 verfolgen. Um den Livestream aufrufen zu können, wird auch keine Registrierung benötigt.

Der Sportsender bietet die Partie zudem auch auf dem eigenen YouTube-Kanal an. Auch dafür müsst Ihr selbstverständlich nichts zahlen. Um 17.50 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff, geht die Übertragung los.

2. Bundesliga: Die Tabelle nach neun Spieltagen

Die Königsblauen stehen nach neun absolvierten Spielen auf Rang vier in der 2. Bundesliga. Vor allem in den letzten Wochen haben sich die Schalker in einen guten Rhythmus gespielt. Die vergangenen beiden Partien gegen den FC Ingolstadt und Hansa Rostock gewann man zu Null. Aus vier der vergangenen fünf Begegnungen nahm man drei Punkte mit. Deshalb beträgt der Abstand zu Tabellenführer St. Pauli auch nur vier Punkte. Am 15. Oktober geht es in der Liga dann gegen Hannover 96 weiter.