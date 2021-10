Schalke 04, News und Gerüchte: Ilkay Gündogan lobt Mehmet Aydin

Ilkay Gündogan von Manchester City hat Schalkes Top-Talent Mehmet Aydin nach dessen Traumtor gelobt. Simon Terodde spricht über seinen Torrekord in der 2. Liga. Und: Die Königsblauen befinden sich offenbar im Wettbewerb um einen englischen Youngster mit dem BVB. Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 im Überblick.

Schalke 04, News: Gündogan lobt Aydin

Ilkay Gündogan sprach über Instagram ein Lob an das Schalker Top-Talent Mehmet Aydin aus. Der 19-Jährige erzielte am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt sein erstes Profi-Tor für Schalke. "Glückwunsch zum ersten Profi-Tor, Memo", schrieb Gündogan. "Was eine starke Bude, mach weiter so", fügte der Mittelfeldspieler von ManCity hinzu.

Aydin hatte nach dem Spiel auch gleich die passende Erklärung für sein Traumtor parat: "Ich habe diesen Kick bei Karate Kid gesehen. Deswegen habe ich ihn im Spiel mal versucht und es hat geklappt."

Sein Trainer Dimitrios Grammozis äußerte sich nach dem Spiel ebenfalls und verkündete mit einem Lächeln: "Ich möchte gar nicht wissen, was die Jungs sich zu Hause reinziehen."

Schalke 04, News: Terodde spricht über Torrekord

Simon Terodde stellte mit seinem 153. Zweitliga-Treffer den Uralt-Rekord von Dieter Schatzschneider ein. Beim Sieg gegen den FC Ingolstadt traf der Torjäger zum 3:0-Endstand und zog damit mit Schatzschneider gleich.

"Das sind Gänsehautmomente. Dafür arbeitet man die ganze Karriere", sagte der 33-Jährige. Im Anschluss an das Spiel bildeten seine Mitspieler ein Spalier und ließen Terodde vor der Nordkurve hochleben.

Nach der anstehenden Länderspielpause könnte Terodde bei Hannover 96 alleiniger Rekordhalter werden.

Schalke 04, News: Keller spricht über Aufstiegschancen

Der ehemalige Schalke-Trainer Jens Keller äußerte sich am Sonntag über die Aufstiegschancen von S04. "Ich glaube, dass sie oben mitspielen werden. Natürlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu", sagte Keller während seines Einsatzes als Experte für Sky.

Keller, der Schalke von 2012 bis 2014 trainierte und zweimal die Champions League erreichte, zeigte aber auch Verständnis für den schleppenden Start in der 2. Bundesliga: "Sie haben über 30 Abgänge und 15 neue Spieler. Da bist du nicht gleich auf Topniveau. Da musst du dich erst einmal auf die Liga einstellen."

Schalke 04, Gerücht: S04 und BVB im Duell um Talent

Schalke 04 steht womöglich vor einem Transfer-Duell mit Erzrivale Borussia Dortmund. Die Daily Mail berichtet, dass die beiden Teams momentan das 17-jährige Sturmtalent Reyes Cleary scouten lassen, der wegen seiner bulligen Statur mit Chelsea-Star Romelu Lukaku verglichen wird.

Cleary kommt in der laufenden Saison für die Premier League 2- und die U18-Mannschaft von West Bromwich Albion auf 10 Tore und eine Vorlage in sechs Spielen. Dem Youngster liegt zwar bereits ein Profivertragsangebot von West Brom vor, entschieden ist bisher jedoch noch nichts.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle