Zum Abschluss des 10. Spieltags der 2. Bundesliga trifft Hansa Rostock auf den SV Sandhausen. Alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Den Abschluss des 10. Spieltags der 2. Bundesliga bestreiten am heutigen Sonntag, den 17. Oktober um 13.30 Uhr, unter anderem Hansa Rostock und der SV Sandhausen. Gespielt wird die heutige Begegnung im Ostseestadion in Rostock.

Der Aufsteiger aus Rostock kommt sicherlich mit einem guten Gefühl aus der etwa zweiwöchigen Länderspielpause. Mit 2:0 gewann Hansa Rostock das letzte Spiel gegen Holstein Kiel. Trotzdem läuft die Saison für die Rostocker noch nicht ideal. Mit Platzt 14. stehen sie nur knapp über der Abstiegszone.

Noch schlechter läuft es dagegen für den SV Sandhausen. Die befinden sich nämlich nur auf Platz 16. der Tabelle. Hinzu kommt eine deftige 1:6 Niederlage im letzten Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Nach dem gelungen Einstand gegen Hannover 96, konnte Neu-Trainer Alois Schwartz im Spiel gegen Darmstadt sein Team nicht gut einstellen. Macht es seine Mannschaft heute gegen Hansa Rostock besser?

Hansa Rostock vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Sonntagsspiele der 2. Bundesliga laufen wie gewohnt exklusiv bei Sky. So auch die heutige Partie zwischen Hansa Rostock und dem SV Sandhausen. Gezeigt wird die Begegnung live im TV auf Sky Sport Bundesliga 4. Auf Sky Sport Bundesliga 1 kann das Spiel ebenfalls gesehen werden. Dort jedoch in der Konferenz mit den anderen beiden Begegnungen der 2. Liga am heutigen Sonntag. Spielbeginn ist heute um 13.30 Uhr.

Sky bietet als Alternative zur Übertragung im TV zwei Möglichkeiten das Spiel im Livestreams zu verfolgen. Mit der Sky-Go-App könnt Ihr sämtliche Inhalte von Sky bequem mit Euerem Tablet oder Smartphone streamen. Des weiteren könnt Ihr das Sky Ticket buchen, mit dem Ihr ebenfalls das gesamte Spektakel heute live und in voller Länge sehen könnt. Um die Inhalte von Sky im TV oder im Livestream sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement.

Hansa Rostock vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Für alle die kein Abo bei Sky besitzen, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zum Spiel an, mit dem Ihr keine wichtige Szene des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Hansa Rostock vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Rizzuto, Meißner, Roßbach, Neidhart - Fröde, Rhein - Omladic, H. Behrens, Mamba - Verhoek

Hansa Rostock vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Datum: 17. Oktober

17. Oktober Begegnung: Hansa Rostock vs. SV Sanshausen

Hansa Rostock vs. SV Sanshausen Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Ostseestadion

Ostseestadion Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

