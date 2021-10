Hansa Rostock empfängt am heutigen 12. Spieltag der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Am 12. Spieltag der 2. Bundesliga treffen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Schaffen die Düsseldorfer den Sprung in die obere Tabellenhälfte oder feiert Hansa Rostock den vierten Sieg der Saison? Wir tickern das Spielgeschehen für Euch mit.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Rostocker sind zwar weiter unten in der Tabelle vorfindbar als die Düsseldorfer, im Gegensatz zur Fortuna haben die Norddeutschen jedoch ihr DFB-Pokal Zweitrundenspiel gegen Jahn Regensburg via Elfmeterschießen in dieser Woche gewonnen. Fortuna Düsseldorf unterlag Hannover 96 mit 0:3.

Vor Beginn: Los geht es heute um 13.30 Uhr, gespielt wird im Rostocker Ostseestadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaspiel zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt die Partie heute auf zwei Sendern. Bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) seht Ihr das Einzelspiel live und in voller Länge, bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) seht Ihr das Spiel als Teil der Sonntagskonferenz.

Einzelspiel und Konferenz könnt Ihr auch im Sky-Livestream via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket live verfolgen.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - Riedel, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Omladic, H. Behrens, Mamba - Verhoek

Kolke - Riedel, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Omladic, H. Behrens, Mamba - Verhoek Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Klarer, Oberdorf, Hartherz - Bodzek, Ao Tanaka - Narey, Sobottka, Peterson - Hennings

