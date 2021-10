In der 2. Bundesliga beginnen am heutigen 9. Spieltag drei Spiele um 13.30 Uhr. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr diese Partien parallel verfolgen.

2. Bundesliga: Die Samstagsspiele im Überblick

Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 13.30 Uhr Holstein Kiel 0:2 Hansa Rostock 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1:1 SC Paderborn 13.30 Uhr Jahn Regensburg 0:1 Karlsruher SC 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg -:- Hannover 96

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 9. Spieltag JETZT im Liveticker

Halbzeitfazit: Sehr unterhaltsamer Nachmittag bisher. Blickt man auf die Statistik, so erscheint das Rostocker 2:0 in Kiel glücklich, aber die Hausherren lösten die Handbremse erst nach den zwei Verhoek-Buden, davor enttäuschte man auf ganzer Linie. Dass Regensburg nicht unbedingt wie ein Tabellenführer agiert, das kommt nicht überraschend, aber ein bisserl mehr hätte es schon sein dürfen gegen den KSC, dessen knappe Führung geht in Ordnung. In Ordnung geht auch das Remis in Düsseldorf, hier handelt es sich mit weitem Abstand um die bisher packendste Partie unserer Konferenz.

45.: Alle Spiele

Das gilt nun auch für Düsseldorf und Kiel.

45.: Regensburg-Karlsruhe

Und deshalb ist jetzt im Süden der A3 auch schon Halbzeit.

43.: Regensburg-Karlsruhe

Der Jahn hingegen bekommt nix auf die Reihe, das muss man so deutlich sagen.

41.: Kiel-Rostock

Jetzt rennen sie aber ordentlich an, die Kieler. Anschlusstreffer vor der Pause, psychologisch wichtig, Sie wissen schon. Kopfball Arp, Schuss Porath, zweimal Berger, Mühling, die Einschläge kommen für die Kogge verdammt nah.

36.: Kiel-Rostock

Frustfoul von Arp, der im Gegensatz zu seinen Kollegen heute noch komplett kaltgestellt ist. Ab jetzt aber mit Gelb vorbelastet.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 9. Spieltag JETZT im Liveticker - Tor Düsseldorf

34.: Düsseldorf-Paderborn

Tooor! FORTUNA DÜSSELDORF - SC Paderborn 1:1. Bei dem Eintrag in Minute 31 hätten Sie lesen können, dass Düsseldorf näher am Ausgleich ist als der Jahn. Klar, kann jetzt jeder sagen, aber erfreuen wir uns lieber an der guten Kombination. Narey flankt gefährlich, Hünemeier und sein Schlussmann Huth hoffen auf Hilfe vom lieben Gott, der hat freilich besseres zu tun als Hennings Kopfball zu stoppen. Stürmertor, das Vierte.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 9. Spieltag JETZT im Liveticker - Tor Hansa Rostock

35.: Kiel-Rostock

Tooor! Holstein Kiel - HANSA ROSTOCK SC 0:2. Kiel begann offensiv schwach, agiert defensiv jetzt aber noch viel schwächer. Wieder Verhoek, diesmal ist mit Wahl zwar ein Holsteiner zur Stelle, dessen Grätsche ist aber nur rasenzerstärend. Verhoek geht noch ein paar Schritte und knallt unhaltbar für Dähne ins lange Eck.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 9. Spieltag JETZT im Liveticker - Tor Hansa Rostock

32.: Kiel-Rostock

Tooor! Holstein Kiel - HANSA ROSTOCK SC 0:1. Was ich zu den Ausgleichsbemühungen von Regensburg und Düsseldorf schreiben wollte, das ist geschenkt, denn in diesem Moment trifft auch das dritte Auswärtsteam. Und das nächste Stürmertor, das kann dann nur der Ex-Paulianer Verhoek sein, wenn es eins für Rostock ist. Und Stürmertor ist das Stichwort, der Niederländer steht da, wo ein Stürmer stehen muss, Kiel pennt und er schiebt nach einer Ecke locker ein.

31.: Zwischenfazit

Gute halbe Stunde ist überall gespielt, wenig los in Kiel ..

29.: Düsseldorf-Paderborn

Und die nächste Verwarnung für Jasper van der Werff nach einem Check gegen Klaus.

27.: Kiel-Rostock

Keine weiteren Tore, aber weitere Gelbe. Rhein zieht Bartels im Mittelfeld am Trikot. Taktisches Foul, klare Sache.

25.: Düsseldorf-Paderborn

Düsseldorf hingegen nähert sich an. Hennings ist bemüht, aufzuzeigen, dass ich im Vorfeld nicht totalen Quatsch erzählt habe. Denn nach Pass von Peterson zielt er aus zehn Metern nur knapp links neben den Kasten.

23.: Kiel-Rostock

Und was tut sich an der Förde beim Ostseederby? Mittlerweile durften die Zuschauer immerhin schon Torschussversuche bewundern, beide allerdings von den Gästen. Und von einem Treffer waren sowohl Omladic als auch Munsy deutlich entfernt.

20.: Düsseldorf-Paderborn

Wütende Angriffe der Düsseldorfer als Antwort auf den Rückstand. Aber auch ein hartes Einsteigen von Tanaka gegen Michel, das wird mit Gelb geahndet.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 9. Spieltag JETZT im Liveticker - Tor Karlsruher SC

14.: Regensburg-Karlsruhe

Tooor! Jahn Regensburg - KARLSRUHER SC 0:1. Wobei ich da den Wanitzek natürlich auch hätte erwähnen sollen. Aber der ist halt kein Stürmer, auch wenn der satte Rechtsschuss von der Strafraumgrenze das durchaus vermuten lässt. Fast noch mehr zu loben ist freilich die Balleroberung durch Kaufmann im Vorfeld, der direkte Assist geht auf die Kappe von Lorenz.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 9. Spieltag JETZT im Liveticker - Tor Paderborn

9.: Düsseldorf-Paderborn

Tooor! Fortuna Düsseldorf - SC PADERBORN 0:1. Der zählt aber, mit der ersten Chance geht der SCP in Führung:. Und es ist ein Stürmertor, aber nicht auf der von mir prognostizierten Seite. Yalcin bedient Sven Michel, Klarer kann diesen im Strafraum nicht stoppen, siebtes Saisontor am neunten Spieltag. Was hab ich da geredet, mehr Favorit auf die erste Bude des Tages geht ja gar nicht.

9.: Regensburg-Karlsruhe

Regenburg jubelt, denn Beste trifft nach Assist von Singh. Der VAR greift nicht ein, aber nur deshalb, weil der Linienrichter sein Fähnchen ohnehin korrekt gehoben hat. Und Schiedsrichter Aytekin dieser Empfehlung natürlich gefolgt ist.

6.: Kiel-Rostock

Gab schon erste vielversprechende Versuche, aber nicht von den genannten Herren. Und erst recht nicht in Kiel, da ist offensiv noch nix los. Dafür heimst man die erste Gelbe des Nachmittags ein, genauer gesagt tut dies Lukas Fröde. Und das auch noch für eine Schwalbe, was soll das denn in VAR-Zeiten? Hätte er mal den Strafraum wie die Kollegen weiter gemieden.

5.: Düsseldorf-Paderborn

Wenn wir schon bei den Stürmern sind, wer macht den heute die erste Bude? Vielleicht der Albers vom Jahn, noch wahrscheinlicher ist Karlsruhes Philipp Hofmann. Paderborn hat mit Michels und Platte zwei heiße Eisen im Feuer, mein Tipp lautet dennoch ganz klassisch Rouwen Hennigs. Danke für die begeisterte Zustimmung aus Düsseldorf.

3.: Kiel-Rostock

Taktisch interessant, ein Stürmerduell in Kiel mit Arp gegen Verhoek. Bei den Störchen gibt dazu wie gewohnt Fin Bartels die hängende Spitze, bei der Kogge füllt Ridge Munsy diese Rolle aus.

1.: Alle Spiele

Läuft alles. Düsseldorf leicht verspätet, warum auch immer.

Vor Beginn: Weiter im Takt, wir haben ja erwähnt, dass Paderborn im Falle eine Regensburger Niederlage den Platz an der Sonne erobern könnte. Aber nur mit einem Sieg in Düsseldorf, der würde die Fortuna - schließlich gilt man gemeinsam mit St. Pauli als die Speerspitze der zweiten Garde hinter den großen Drei - aber eine ganz, ganz miese Stimmung auslösen. Es droht erneut die Einstufung als Enttäuschung im Mittelfeld, natürlich gemeinsam mit Hannover 96. Lässt sich abwenden, wenn der insgesamt positive Trend mit den zwei Pflichtsiegen gegen Aue und Ingolstadt und dem Remis gegen Tabellenführer Jahn prolongiert wird.

Vor Beginn: Apropos Geografiestunde, welche Stadt liegt südlicher, Regensburg oder Karlsruhe? Gratulation, denn ich lasse beide Antworten gelten, um das genau auszumessen, müsste man intensiv recherchieren, dazu fehlt uns jetzt die Zeit. In der Tabelle ist die Sache aber ganz klar, Regensburg als Tabellenführer ist deutlich weiter oben. Fünf Punkte sind es genau, da rechnet jetzt der schlaue Badenern andererseits natürlich, dass man mit einem Auswärtsdreier wieder bis auf zwei Pünktchen dran ist. In der Oberpfalz geht die Rechnung ganz anders, Heimsieg heute und man kommt auf 20 Punkte, das eigentlich realistische Saisonziel Klassenerhalt ist damit eigentlich Anfang Oktober schon in trockenen Tüchern. Denn bis Ingolstadt, Aue und Sandhausen diese Marke erreichen, da ist nicht nur der Weihnachtsbaum längst nadelfrei, sondern auch schon der letzte Schnee am Großen Arber geschmolzen.

Vor Beginn: Denn die beiden Nordlichter - im Vergleich zu Kiel und Rostock haben Bremen und Hamburg ja fast schon den Weißwurstäquator in Sichtweite - notieren beide derzeit über dem ominösen Strich. Minimalst, Rostock nur wegen der besseren Tordifferenz im Vergleich zu Sandhausen, Kiel hat sogar eine schlechtere, aber ein Pünktchen mehr auf dem Konto. Also fraglos ein besonders wichtiges Duell, das werden Sie morgen allerdings auch in Sachen Sandhausen gegen Darmstadt lesen.

Vor Beginn: Wir schauen erst einmal, wie weit das für Schalke nach oben gehen kann, denn es geben sich Tabellenführer Jahn und Verfolger Paderborn die Ehre. Ansonsten richtet sich unser Blick in den kommenden beiden Stunden eher nach unten, wenngleich nicht ganz nach unten.

Vor Beginn: Runde 9, bisher Saisonerkenntnis, mindestens einer der drei Dickschiffclubs der Liga blamiert sich jedes Mal. Ist für dieses Wochenende auch schon geklärt, während Bremen mal recht souverän Heidenheim mit 3:0 in der Weser versenkte, versagte der HSV beim bisherigen Letzten in Aue mal wieder besonders beeindruckend. Damit kann Schalke morgen zuhause gegen Ingolstadt erstmals das Kommando bei den gefallen Riesen übernehmen, aber das ist heute nicht das Thema.

Vor Beginn: Tabellenführer Jahn Regensburg empfängt den Karlsruher SC. Der SC Paderborn ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel trifft im Ostseeduell auf Hansa Rostock.

Vor Beginn: Drei Begegnungen werden zeitgleich um 13.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Konferenz-Liveticker für die Zweitligaspiele am heutigen Samstag.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 9. Spieltag heute im TV und Livestream

Alle drei Spiele werden vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Um 13 Uhr beginnen die jeweiligen Übertragungen. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 3 HD bzw. Sky Sport Bundesliga 7 HD.

Im Livestream von Sky könnt Ihr die drei Einzelspiele und die Samstagskonferenz ebenfalls live verfolgen. Ein SkyGo-Abonnement ermöglicht Euch den Zugang zu den Streams. Auch mit einem SkyTicket sind die Livestreams freischaltbar.

