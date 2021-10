Zum Auftakt des 12. Spieltags der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung der Partie im TV und Livestream sowie der Begleitung per Liveticker.

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04, 2. Bundesliga: Anstoß, Ort

Das kam unerwartet. Sehr sogar. Der FC Schalke 04 ist am Dienstag im DFB-Pokal nach zuvor vier Zu-Null-Siegen in Serie am TSV 1860 München gescheitert: Die 0:1-Niederlage bedeutete den K.o. in der zweiten Runde.

Viel Zeit zum Lamentieren haben die Gelsenkirchener nun allerdings nicht. Schon am heutigen Freitag, den 29. Oktober sind sie im Rahmen des 12. Spieltags der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim zu Gast.

Los geht es um 18.30 Uhr, Austragungsort ist die Voith-Arena. Die Baden-Württemberger waren unter der Woche nicht im Einsatz und gehen daher frischer in die Begegnung.

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Heidenheim und Schalke werdet Ihr nicht im Free-TV live verfolgen können. Um nichts zu verpassen, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält nämlich die Rechte an der kompletten 2. Liga.

Ehe um 18.30 Uhr der Anpfiff ertönt, beginnt auf Sky Sport Bundesliga 2 um 18 Uhr die Vorberichterstattung. Das Live-Programm von Sky könnt Ihr auch via Livestream abrufen, zur Verfügung stehen dabei die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Abo bei Sky und möchtet auch keines abschließen, wollt aber trotzdem nichts von Heidenheim gegen Schalke verpassen? Dann seid Ihr hier bei SPOX richtig. Wir stellen Euch nämlich einen Liveticker bereit, der Euch während der 90 Minuten samt Nachspielzeit stets über alles Wichtige auf dem Laufenden hält.

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Heidenheim - FC Schalke 04

1. FC Heidenheim - FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Datum: 29. Oktober 2021

29. Oktober 2021 Ort: Voith-Arena, Heidenheim an der Benz

Voith-Arena, Heidenheim an der Benz Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Geipl, Schöppner - T. Mohr, Thomalla - Leipertz, Kleindienst

Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Geipl, Schöppner - T. Mohr, Thomalla - Leipertz, Kleindienst FC Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Latza - Terodde, Bülter

2. Bundesliga: Tabelle

Rein vom aktuellen Tabellenstand her ist Schalke der klare Favorit. Der Bundesliga-Absteiger befindet sich nach elf Spieltagen auf dem dritten Platz, während die Heidenheimer als Elfter im Mittelfeld liegen. Sieben Punkte trennen beide Mannschaften momentan.