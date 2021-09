Werder Bremen vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 7. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der SV Werder Bremen den HSV zum Nordderby. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der SV Werder Bremen will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den Hamburger SV punkten. Am Samstag wies der HSV den SV Sandhausen mit 2:1 in die Schranken, Werder gewann derweil gegen den FC Ingolstadt 04 mit 3:0.

Somit nimmt Bremen mit aktuell elf Punkten den dritten Tabellenplatz trotz schwacher Heimbilanz ein. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des SV Werder Bremen sind nur vier Punkte aus drei Spielen.

Beim kommenden Gegner läuft es auch noch nicht ganz rund. Der HSV wartet mit einer Bilanz von insgesamt drei Erfolgen, zwei Unentschieden sowie einer Pleite auf.

Werder Bremen vs. HSV: 2. Bundesliga - Anpfiff, Ort, Spielstätte

Siebter Spieltag in der zweiten Bundesliga: Am Samstagabend (18. September, Anstoß 20.30 Uhr) empfängt Werder Bremen den Hamburger SV zum Nordderby. Austragungsort ist das Wohninvest Weserstadion.

Das letzte Duell beider Mannschaften datiert aus dem Februar 2018. Damals setzten sich die Bremer in der 1. Liga knapp mit 1:0 durch.

Werder Bremen vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Bremen gegen Hamburg um das Samstagabendspiel des 2. Spieltags handelt, wird das Spiel heute live im Free-TV übertragen. Zudem ist es live im Pay-TV und im Livestream zu sehen.

Werder Bremen vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Sport1 hat sich die Übertragungsrechte am Samstagabendspiel der 2. Bundesliga gesichert. Der Privatsender zeigt Bremen gegen Hamburg heute ab 19.30 Uhr im Free-TV.

Ab 20.30 Uhr schaltet Sport1 dann zu Kommentator Markus Höhner, der live von der Partie aus Bremen berichtet.

Werder Bremen vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Ebenfalls live könnt Ihr das Nordderby zwischen Bremen und dem HSV bei Sky sehen. Um den Pay-TV-Sender empfangen zu können, müsst Ihr allerdings im Besitz eines Abos sein, welches Euch ermöglicht die Spiele der 2. Bundesliga zu sehen.

Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen Werder Bremen und dem HSV um 20.15 Uhr. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Stefan Hempel im Weserstadion.

Werder Bremen vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Livestream

Sport1 bietet parallel zu seiner Free-TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream an. Über die kostenlosen Apps Sport1 ist es möglich, den Livestream zu Bremen gegen Hamburg auch auf verschiedenen Endgeräten und über Smart-TV abzurufen.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Sky. Kunden des Pay-TV-Senders sehen diesen über Sky Go, alle anderen nur nach Buchung eines SkyTicket.

© getty Marco Friedl muss sich nach seinem gescheiterten Wechselstreik die Herzen der Fans erst wieder zurückerobern.

Werder Bremen vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Es lohnt sich auch ein Blick in den kostenlosen Liveticker von SPOX. Dort werdet Ihr zeitnah über alle wichtigen Ereignisse aus dem Wohninvest Weserstadion informiert.

Hier geht's zum Liveticker Bremen vs. HSV!

Werder Bremen vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Zetterer - Weiser, Veljkovic, Mai, Jung - Groß - Rapp, Schmidt - Schmid, Nankishi - Ducksch

Zetterer - Weiser, Veljkovic, Mai, Jung - Groß - Rapp, Schmidt - Schmid, Nankishi - Ducksch Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Heyer - Jatta, Glatzel, Kittel

