Schalke 04 vs. KSC: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga treffen heute Schalke 04 und der Karlsruher SC aufeinander. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie des 7. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Schalke 04 vs. KSC in der 2. Bundesliga: Ort, Datum Anpfiff, Infos

Die 2. Bundesliga startet am heutigen Freitag, 17. September, unter anderem mit der Begegnung zwischen Schalke 04 und dem Karlsruher SC in den 7. Spieltag. Spielbeginn in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist um 18.30 Uhr. Gemäß des aktuellen Hygienekonzepts dürfen 25.000 Zuschauer bei der Partie live dabei sein.

Wohin führt der Weg von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 in der 2. Bundesliga? Momentan steil nach oben! Nach zwei Siegen in Serie kletterten die Königsblauen auf Tabellenplatz sieben und stehen somit einen Rang vor dem heutigen Gegner. Mit einem Sieg gegen den KSC würden sich die Knappen auf den zweiten Platz verbessern, wenn der 1. FC Nürnberg im Parallelspiel nicht gegen Hansa Rostock gewinnt.

Gegen den KSC setzt Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis auch wieder auf Torjäger Simon Terodde. Dem Angreifer fehlen nur noch vier Treffer bis zum Torrekord der 2. Bundesliga von Dieter Schatzschneider.

Der KSC tritt nach einem überragenden Saisonstart mit zwei Siegen etwas auf der Stelle. Aus den vergangenen vier Spielen holten die Badener nur noch drei Punkte.

2. Bundesliga: Der 7. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Gast Freitag, 17. September 18.30 Uhr Schalke 04 Karlsruher SC Freitag, 17. September 18.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Hansa Rostock Samstag, 18. September 13.30 Uhr Holstein Kiel Hannover 96 Samstag, 18. September 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Jahn Regensburg Samstag, 18. September 13.30 Uhr Sandhausen Heidenheim Samstag, 18. September 20.30 Uhr Werder Bremen Hamburger SV Sonntag, 19. September 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 SG Dynamo Dresden Sonntag, 19. September 13.30 Uhr FC Sankt Pauli FC Ingolstadt 04 Sonntag, 19. September 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue SC Paderborn 07

Schalke 04 vs. KSC: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live dabei seid Ihr bei Schalke 04 gegen den KSC heute nur im Pay-TV - Sky zeigt alle Begegnungen der 2. Liga.

Die Übertragung beginnt um 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport UHD. Als Kommentator ist Joachim Hebel im Einsatz. Zusätzlich ist Schalke 04 gegen den KSC auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu verfolgen.

Ihr wollt das Spiel lieber im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen? Auch dafür schafft Sky Abhilfe. Kunden können dies mittels der App Sky Go machen. Wer nicht Sky-Kunde ist, sich das Spiel aber dennoch ansehen will, muss sich ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

Schalke 04 vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos berichtet SPOX vom Zweitliga-Duell zwischen Schalke 04 und dem KSC in Form eines schriftlichen Livetickers. In der Tagesübersicht findet Ihr auch einen Link zur Parallelpartie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock.

Hier geht's zum Liveticker Schalke 04 - Karlsruher SC.

Hier geht's zur Liveticker-Tagesübersicht.

2. Bundesliga: Schalke 04 vs. KSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Itakura, Kaminski - Churlinov, Palsson, Ouwejan - Mikhailov, Zalazar - Terodde, Bülter

Fährmann - Thiaw, Itakura, Kaminski - Churlinov, Palsson, Ouwejan - Mikhailov, Zalazar - Terodde, Bülter KSC: Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Choi - Kaufmann, Hofmann, Lorenz

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag