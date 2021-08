In der 2. Bundesliga kommt es zum Auftakt des 3. Spieltags zum Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Hamburger Stadtderby in der 2. Liga! Der FC St. Pauli empfängt den HSV. Wer ist die Nummer eins in der Hansestadt? In unserem Liveticker werdet Ihr darüber im Minutentakt informiert.

St. Pauli vs. HSV: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ganz Hamburg ist im Fußballfieber! Duelle zwischen den beiden Zweitligisten gehören zu den absoluten Highlights des Jahres. Beide sind mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in die Saison 2021/22 gestartet. An die vergangenen Stadtderbys hat der HSV keine gute Erinnerungen. Von den letzten vier Duellen konnte er keines gewinnen.

Vor Beginn: Das Stadtderby wird um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion angepfiffen. Die Begegnung dürfen in diesem 10.700 Zuschauer verfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Zweiligaspiels zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.

St. Pauli vs. HSV: 2. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Benatelli - Kyereh - Makienok, Burgstaller

Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Benatelli - Kyereh - Makienok, Burgstaller Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Dudziak - Wintzheimer, Glatzel, Kittel

St. Pauli vs. HSV: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zu sehen ist es bei dem Pay-TV-Sender Sky auf Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Dort beginnt um 18 Uhr die Vorberichterstattung, eine halbe Stunde später ertönt der Anpfiff. Das Spiel kommentiert Klaus Veltman. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr das Stadtderby zudem in einer Konferenz mit Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue verfolgen.

Für Sky-Kunden besteht die Möglichkeit, die 2. Liga auch via Sky Go zu sehen. Für alle anderen ist ein Sky Ticket auch als monatlicher Zugang zum Livestream erhältlich.

