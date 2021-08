Derbyzeit in der 2. Bundesliga! Der FC St. Pauli empfängt heute den HSV. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Auf geht's in den 3. Spieltag der 2. Bundesliga! An diesem dürfen wir uns zum Auftakt am heutigen Freitag, 13. August, auf einen Kracher freuen.

St. Pauli vs. HSV, 2. Bundesliga: Ort, Zeit, Datum, Infos

Diesem Spiel fiebert eine ganze Stadt entgegen! Der FC St. Pauli empfängt heute den Hamburger SV zum Stadtderby. 10.700 Zuschauer dürfen ins Millerntor-Stadion, in dem das Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

Der Hamburger SV will in dieser Saison nach drei vergeblichen Versuchen die Rückkehr in die Bundesliga klarmachen. Die ersten kleinen Schritte auf dem Weg dorthin sind gemacht. Aus den ersten zwei Saisonspielen holte der HSV vier Punkte, so viele hat auch der FC St. Pauli vor dem Derby auf der Habenseite.

Am vergangenen Wochenende gewann der HSV in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig, während der sich der FC St. Pauli beim 1. FC Magdeburg durchsetzte. Beste Voraussetzungen für ein spannendes Derby.

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 18.30 Uhr Schalke 04 FC Erzgebirge Aue 13. August 18.30 Uhr FC Sankt Pauli Hamburger SV 14. August 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg 14. August 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 14. August 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 14. August 20.30 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 15. August 13.30 Uhr Werder Bremen SC Paderborn 07 15. August 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 FC Ingolstadt 04 15. August 13.30 Uhr Heidenheim FC Hansa Rostock

St. Pauli vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV wird heute nicht im Free-TV zu verfolgen sein. Die Übertragungsrechte liegen bei allen Spielen der 2. Bundesliga beim Pay-TV-Sender Sky.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD beginnt um 18 Uhr die Vorberichterstattung, eine halbe Stunde später ertönt der Anpfiff. Das Spiel kommentiert Klaus Veltman. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ist St.Pauli gegen den HSV Teil der zwei Partien umfassenden Konferenz.

Für Sky-Kunden besteht die Möglichkeit, die 2. Liga auch via Sky Go zu sehen. Für alle anderen ist ein Sky Ticket auch als monatlicher Zugang zum Livestream erhältlich.

St. Pauli vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX berichtet vom Hamburger Stadtderby schriftlich in Form eines Livetickers. In diesem werdet Ihr über alles, was sich am Millerntor abspielt, ausführlich informiert.

Hier geht's zum Liveticker FC St. Pauli - Hamburger SV.

St Pauli vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Benatelli - Kyereh - Makienok, Burgstaller

Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Benatelli - Kyereh - Makienok, Burgstaller Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Dudziak - Wintzheimer, Glatzel, Kittel

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle