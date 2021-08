FC St. Pauli - HSV 3:2: Nächste Schmach für die Rothosen - St. Pauli wieder Derbysieger

1/16

Ob Pyro­technik, Belei­di­gungen, Ver­stöße gegen das Hygie­nekon­zept: Ver­eine müssen wegen ihren Fans immer wieder Geld­strafen an die DFL oder den DFB zahlen. Hier sind die Klubs, die in den ver­gan­genen zehn Jahren am meisten ble­chen mussten.