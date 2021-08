Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Schalke 04 und Erzgebirge Aue. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Kaum zu glauben, aber in der 2. Bundesliga steht bereits der 3. Spieltag bevor. Dieser wird am heutigen Freitag, 13. August, mit zwei Spielen eröffnet.

Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue, 2. Bundesliga: Datum, Zeit, Ort, Infos

In einer der beiden Freitagspartien empfängt Schalke 04 heute Erzgebirge Aue. Das Spiel wird um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen. 20.768 Zuschauer sind zu dem Spiel zugelassen, darunter 998 Fans aus Aue.

Schalke 04 hat sich nach dem Bundesliga-Abstieg gut in der 2. Bundesliga etabliert. Sowohl bei der Niederlage im Eröffnungsspiel gegen den Hamburger SV als auch beim 3:0 in Kiel zeigten die Königsblauen eine gute Leistung. Am vergangenen Wochenende nahmen sie die Hürde FC 08 Villingen in der 1. Runde des DFB-Pokals ohne Probleme.

Erzgebirge Aue erzielte beim Erstrunden-Aus beim FC Ingolstadt nach zwei torlosen Remis in der 2. Bundesliga zwar sein erstes Saisontor, wartet aber immer noch den ersten Sieg in der Saison 2021/22.

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 18.30 Uhr Schalke 04 FC Erzgebirge Aue 13. August 18.30 Uhr FC Sankt Pauli Hamburger SV 14. August 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg 14. August 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 14. August 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 14. August 20.30 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 15. August 13.30 Uhr Werder Bremen SC Paderborn 07 15. August 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 FC Ingolstadt 04 15. August 13.30 Uhr Heidenheim FC Hansa Rostock

Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Fußball im Free-TV, da war heute doch etwas? Richtig, das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird heute von der ARD live übertragen. Die beiden Zweitligaspiele davor, seht Ihr aber nur im Pay-TV und dem dazugehörigen kostenpflichtigen Livestream.

Sky, der Sender zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live, überträgt Schalke 04 gegen Erzgebirge Aue auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ab 18 Uhr. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Hannes Herrmann. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) könnt Ihr zudem die Freitags-Konferenz sehen.

Zusätzlich dazu könnt Ihr Schalke 04 gegen Aue und die Konferenz auch im Livestream von Sky sehen. Der kostenpflichtige Zugang kann mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freigeschaltet werden.

Über die kostenlosen Apps SkyGo (Download im Play Store und im App Store) und SkyTicket (Download im Play Store und im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt Schalke 04 gegen Erzgebirge Aue heute nicht live bei Sky verfolgen? In diesem Fall empfehlen wir Euch den ausführlichen und zudem kostenlosen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker Schalke 04 - Erzgebirge Aue.

Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Flick, Wouters, M. Kaminski - Palsson - Aydin, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

Fährmann - Flick, Wouters, M. Kaminski - Palsson - Aydin, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter Erzgebirge Aue: Männel - Carlson, Gonther, Bussmann - Strauß, Fandrich, Barylla - Nazarov - Zolinski, Gueye, Jonjic

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle