Zum Start des vierten Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt Hannover 96 den 1. FC Heidenheim. Hier gibt's alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie der Begleitung der Begegnung im Liveticker.

Hannover 96 vs. 1. FC Heidenheim, 2. Liga: Wann und wo?

Während die Bundesliga vor der Austragung des zweiten Spieltags steht, wird die 2. Liga mit dem Ende des Wochenendes schon doppelt so weit mit ihrer Saison sein. Dort tragen die Mannschaften jetzt nämlich bereits Runde vier aus.

Los geht es damit am heutigen Freitag, den 20. August unter anderem mit einem Aufeinandertreffen zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Heidenheim. Der Anpfiff ertönt um 18.30 Uhr, parallel steigt übrigens auch noch das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel. 96 gegen Heidenheim findet in der Hannoveraner HDI Arena statt.

Hannover 96 vs. 1. FC Heidenheim: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung wird live im Fernsehen ausgestrahlt. Ihr seht Hannover gegen Heidenheim aber lediglich im Pay-TV in Echtzeit, müsst also bezahlen. Sky besitzt die Rechte an der Übertragung aller Zweitliga-Spiele, bei Sport1 im Free-TV laufen vergleichsweise nur 33 Samstagabendspiele.

Bei Sky müsst Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga 3 einschalten, um das Aufeinandertreffen zwischen Hannover und Heidenheim nicht zu verpassen. Neben der klassischen Möglichkeit, im linearen Fernsehen mit von der Partie zu sein, könnt Ihr die Plattformen Sky Go und Sky Ticket nutzen, um die 90 Minuten per Livestream zu verfolgen.

Hannover 96 vs. 1. FC Heidenheim: 2. Liga heute im Liveticker

Tun könnt Ihr das dann zudem auch noch hier bei SPOX - schriftlich. Wir bieten einen Liveticker an, mit dem Ihr nichts von dem, was in der HDI Arena Nennenswertes passiert, verpasst.

Hannover 96 vs. 1. FC Heidenheim: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Hannover 96 vs. 1. FC Heidenheim

Hannover 96 vs. 1. FC Heidenheim Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 20. August 2021

20. August 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena, Hannover

Merkur Spiel-Arena, Hannover TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Hannover 96 vs. 1. FC Heidenheim: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Muroya, Franke, Börner, Dehm - Kaiser, Ernst - Maina, Kerk, Ochs - Ducksch

Zieler - Muroya, Franke, Börner, Dehm - Kaiser, Ernst - Maina, Kerk, Ochs - Ducksch 1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Schöppner, Burnic - Mohr, Thomalla - Schimmer, Kleindienst

2. Liga: Begegnungen am 4. Spieltag

Termin Heim Gast 20.08., 18:30 Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel 20.08., 18:30 Hannover 96 Heidenheim 21.08., 13:30 Karlsruher SC Werder Bremen 21.08., 13:30 SC Paderborn 07 FC Sankt Pauli 21.08., 13:30 Jahn Regensburg Schalke 04 21.08., 20:30 FC Hansa Rostock SG Dynamo Dresden 22.08., 13:30 Hamburger SV SV Darmstadt 98 22.08., 13:30 FC Erzgebirge Aue Sandhausen 22.08., 13:30 FC Ingolstadt 04 1. FC Nürnberg

2. Liga: Tabelle vor dem 4. Spieltag

Hannover und Heidenheim trennen in der Tabelle nach drei Spieltagen vier Punkte - wobei die Heidenheimer sich über den Start in das neue Jahr mehr freuen können als die Niedersachsen. Heidenheim hat gegen den SC Paderborn (0:0) und Hansa Rostock (1:1) je unentschieden gespielt, zwischenzeitlich dann gegen den FC Ingolstadt 2:1 gewonnen.

96 wartet dagegen noch auf einen Erfolg in der Liga. Auf ein 1:1 gegen Werder Bremen, bei dem gut und gerne auch ein dreifacher Punktgewinn hätte herausspringen können, folgten ein 0:3 gegen Rostock und ein 0:2 gegen Dynamo Dresden. Zwei Pleiten gegen zwei Aufsteiger.