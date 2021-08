FC Schalke 04, News und Gerüchte: Interessent für Topverdiener springt offenbar ab

Der FC Schalke 04 will weiter Topverdiener von der Gehaltsliste streichen und hat in einem Fall offenbar eine Absage kassiert. Derweil hat Sportdirektor Rouven Schröder über die aktuelle Situation auf dem Transfermarkt gesprochen - auch über die Personalie Matthew Hoppe. News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Schalke 04, Gerücht: Interessent für Topverdiener springt offenbar ab

Ozan Kabak, Matija Nastasic, Rabbi Matondo, Amine Harit oder Omar Mascarell - von einigen Topverdienern will sich der FC Schalke 04 vor Schließen des Transferfensters Ende August noch trennen. Im Falle von Mascarell hat S04 nun offenbar einen Rückschlag kassiert. Wie die Bild berichtet, ist Lokomotive Moskau nicht länger interessiert.

Demnach habe der russische Klub, der von Ex-S04-Coach Ralf Rangnick beraten wird, sich dafür entschieden, den Fokus auf Talente im Alter von 18 bis 23 Jahre zu legen, Mascarell passe mit seinen 28 Jahren somit nicht ins Beuteschema.

Zehn Millionen Euro hatte Schalke vor drei Jahren für den Mittelfeldspieler an Real Madrid überwiesen. Dass diese Summe von einem Interessenten aufgerufen wird, ist nahezu ausgeschlossen. 71 Spiele bestritt der Spanier für die Königsblauen (ein Tor, vier Vorlagen), sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Besser sieht es wohl hingegen bei Matondo aus, laut der Bild gebe es Anfragen von belgischen Klubs, eine erneute Leihe scheint denkbar. Während Nastasic laut Sky vor einem Wechsel zur AC Florenz steht und trotz Vertrag sogar ablösefrei gehen könnte, berichtet die Bild im Falle von Harit von Kontakt zum FC Villarreal. Bei Kabak deute sich ein Transfer in die Premier League an, S04 verlange 15 Millionen Euro.

Schalke 04, News: Schröder spricht über Transferplanungen

Sportdirektor Rouven Schröder hatte davor gewarnt, den Transfergerüchten, die um Spieler von Schalke 04 kursieren, allzu großen Glauben zu schenken. "Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Spekulationen in der Endphase des Transferfensters teilweise immer wilder werden. Da kommen teilweise Geschichten zustande, die absolut nicht der Wahrheit entsprechen", sagte er in einem Interview auf der Schalke-Homepage.

"Fakt ist, dass bei allen Kandidaten, die für einen Wechsel infrage kommen, Bewegung im Markt ist und wir im Austausch mit den Spielern und ihren Managements sind. Derzeit ist es ein Stück weit ein Geduldsspiel", erklärte er weiter und verwies darauf, dass auch nach dem 31. August "Wechsel in gewisse Länder weiterhin möglich" seien.

Auch bei anderen Klubs sei "noch nicht allzu viel passiert", der Markt "noch nicht so sehr in Bewegung wie in den Jahren zuvor". Deshalb mache man sich bei Schalke nicht verrückt. "Ich bin ein positiv denkender Mensch und überzeugt davon, dass wir Lösungen finden - im Sinne des Vereins, aber auch im Sinne der Spieler."

Reagiert hat Schalke schon im zentralen Mittelfeld und mit Rodrigo Zalazar einen Ersatz für den lange verletzten Danny Latza an Land gezogen. Dieser kommt auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt. "Rodrigo bringt ein hervorragendes Gesamtpaket für seine Position im zentralen Mittelfeld mit: hohes taktisches Verständnis defensiv wie offensiv, aggressives Verhalten in den Zweikämpfen und vielseitige Impulse für unser Angriffsspiel", sagte Schröder zu Salazar, der zahlreiche weitere Anfragen aus dem In- und Ausland gehabt hätte.

Bezüglich der Genesung von Latza meinte Schröder: "Die Außenbandverletzung im rechten Knie muss nicht operiert werden. Danny geht es soweit gut. Ich freue mich schon darauf, wenn er unsere Mannschaft wieder als Kapitän aufs Feld führen kann. Wann genau das sein wird, vermag ich nicht zu sagen."

© getty Matthew Hoppe darf Schalke 04 offenbar für acht Millionen Euro verlassen.

FC Schalke, News: Hoppe-Abgang weiter denkbar

Rouven Schröder hat auch Stellung zu den Gerüchten um einen Abgang von Youngster Matthew Hoppe genommen. Am Donnerstag hatte die Bild berichtet, dass sich Vereine aus England, Italien und Russland nach Hoppe erkundigt hätten und dieser für acht Millionen Euro den Klub verlassen dürfe.

Wie Schröder erklärte, sei nicht auszuschließen, dass "bei der Personalie Matthew Hoppe noch einmal Bewegung in den Transfermarkt kommt. Der eine oder andere Verein hat sich bereits nach ihm erkundigt. Ein schriftliches Angebot eines anderen Clubs liegt uns aber nicht vor."

Der US-Stürmer, der beim Gold Cup für Furore sorgte, könne "für unser Spiel noch einmal ein Gewinn werden mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Art, wie er kickt. Ich finde, dass wir vorne richtig gut aufgestellt sind. Er passt hervorragend zu Simon Terodde, Marius Bülter und auch Marvin Pieringer."

Schalke 04: Die kommenden Partien