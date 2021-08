FC Schalke 04 - Ex-Trainer Peter Neururer zerlegt S04: “Oberamateurhaft”

Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer hat nach der 1:4-Pleite der Königsblauen gegen Zweitligaprimus Jahn Regensburg kein gutes Haar an der S04-Mannschaft gelassen. "Es war oberamateurhaft, die Fehler, die da gemacht wurden", sagte Neururer am Montagabend bei Sport1.

Weiter sagte Neururer zum Auftritt gegen den Jahn: "Eine einzige Katastrophe. Gehen wir mal von normalen Sportarten aus. Da sagt man: Spiele das, was du kannst. Und nicht das, was du möchtest." In den Augen der Ruhrpottlegende kämpfe Schalke "nicht nur mit den eigenen Problemen, die sogenannten Großen kämpfen alle auch mit den Gegnern, denn für die ist es jeweils das Spiel des Jahres". Am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf müsse nun "der Knoten platzen".

Dem aktuellen Coach Dimitrios Grammozis attestierte er zwar, "ein Fachmann", jedoch mit der Situation "ein klein wenig überfordert" zu sein. Die Fehler, die derzeit im Schalker Spiel auftreten, "dürfen normalerweise selbst in den untersten Klassen nicht passieren".

Auch der Druck aus dem Umfeld sei für Neururer keine Ausrede: " In jedem Verein ist es schwer." Es müsse in dieser Saison mit der Bundesligarückkehr klappen, "da einige Sponsoren nur ihre Verträge verlängert haben, wenn der direkte Wiederaufstieg gelingt."

Neururer, der S04 einst bei letzten Aufenthalt in der 2. Liga (1988 bis 1991) trainiert hatte, machte keinen Hehl daraus, wie sehr er und auch ganz Gelsenkirchen unter der aktuellen fußballerischen Misere litten: "Wie weh das tut! Eine Stadt, sogar mehr als eine Stadt, befindet sich in tiefer Verzweiflung."