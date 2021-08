In der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden heute Hannover 96 zum Samstagabendspiel. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Samstagabendspiel in der 2. Bundesliga! Der formstarke Aufsteiger Dynamo Dresden empfängt Hannover 96. Kann Dynamo den Erfolgslauf fortsetzen? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufsteiger Dynamo Dresden ist mit vier Punkten aus zwei Ligaspielen und dem Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den SC Paderborn stark in die Saison 2021/22 gestartet. Das kann Hannover 96 nicht von sich behaupten. In der 2. Bundesliga setzte es nach dem Punktgewinn bei Werder Bremen eine Heimklatsche gegen Hansa Rostock.

Vor Beginn: Die Partie des 3. Spieltags wird um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe - M. Schröter, Stark, Kade - Königsdörffer, Daferner, Vlachodimos

Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe - M. Schröter, Stark, Kade - Königsdörffer, Daferner, Vlachodimos Hannover 96: Zieler - Muroya, Franke, Börner, Hult - Ernst, Kaiser - Stolze, Ochs, Muslija - Ducksch

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Dresden gegen Hannover wird heute unter anderem von Sport1 live im Free-TV und im Livestream übertragen. Los geht es bei dem Privatsender um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Ruth Hofmann fungiert als Moderatorin, Markus Höhner kommentiert das Spiel. Den Livestream bei Sport1 könnt Ihr kostenlos nutzen.

Als Rechteinhaber für alle Spiele der 2. Bundesliga bietet auch Sky das Spiel an - im Pay-TV und im Livestream. Ab 20 Uhr läuft bei Sky Sport Bundesliga 2 HD das Spiel mit Stefan Hempel als Kommentator.

Die Sky-Kunden können via SkyGo über die App auf den Livestream zugreifen. Für die Nicht-Sky-Kunden gibt es das kostenpflichtige SkyTicket.

2. Bundesliga: Die Tabelle am 3. Spieltag