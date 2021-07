Der FC Schalke 04 trifft in der Vorbereitungsphase auf die Zweitligasaison auf einen europäischen Topklub. Die Königsblauen bestreiten heute ihr viertes Testspiel gegen Schachtjor Donezk. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schalke 04 vs. Schachtjor Donezk: Die wichtigsten Infos zum Testspiel

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 befindet sich mitten in der Vorbereitung für die anstehende Zweitligasaison. Nach bereits drei absolvierten Testspielen gegen PSV Wesel-Lackhausen, SF Hamborn 07 und Zenit St. Petersburg heißt der Gegner im vierten Freundschaftsspiel Schachtjor Donezk.

Da die Schalker in Mittersill (Österreich) ihr Trainingslager halten, wird die Partie am heutigen Freitag, 9. Juli, auch dort absolviert. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr.

Schalke 04 vs. Schachtjor Donezk: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Schalke 04 und Schachtjor Donezk könnt Ihr auf dem YouTube-Kanal der Knappen live und in voller Länge verfolgen. Eine Registrierung dafür ist nicht notwendig, Ihr könnt gratis darauf zugreifen. Die Übertragung startet wenige Augenblicke vor Anpfiff.

© getty Dimitrios Grammozis ist seit März Schalke-Trainer.

FC Schalke 04 gegen Donezk ohne Salif Sane

Gegen Donezk heute aufseiten der Schalker nicht dabei sein wird Salif Sane. Der Innenverteidiger musste das Trainingslager in Mittersill aufgrund von Knieproblemen vorzeitig verlassen.

"Das Trainerteam hat an den vergangenen Tagen die Belastung für alle deutlich sichtbar gesteigert. Salif konnte dieses Tempo leider nicht mitgehen", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder.

Der 30-Jährige leidet seit einigen Jahren bereits unter Knieproblemen und verpasste deswegen schon etliche Spiele und wichtige Saisonphasen.

Schalke 04: Die Testspiele im Überblick

Nach dem Freundschaftsspiel gegen den amtierenden ukrainischen Vizemeister bestreiten die Schalker ihren letzten Test am 16. Juli gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Spielort 23.06.2021 18 Uhr FC Schalke 04 8:0 PSV Wesel-Lackhausen Gelsenkirchen 27.06.2021 15 Uhr FC Schalke 04 14:0 SF Hamborn 07 Gelsenkirchen 03.07.2021 16 Uhr FC Schalke 04 0:0 Zenit St. Petersburg Kufstein 09.07.2021 18 Uhr FC Schalke 04 -:- Schachtjor Donezk Mittersill 16.07.2021 18 Uhr FC Schalke 04 -:- Vitesse Arnheim Gelsenkirchen

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

In Genau zwei Wochen startet Schalke 04 seine Reise in der zweithöchsten Spielklasse. Direkt im ersten Spiel dürfen sich die Fans auf einen Kracher freuen. Schalke 04 eröffnet am 23. Juli gegen den Hamburger SV die Zweitligasaison 2021/22.