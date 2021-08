Holstein Kiel vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt heute Holstein Kiel Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

In der 2. Bundesliga rollt auch am heutigen Sonntag, 1. August, der Ball. Mit drei Partien wird der 2. Spieltag abgeschlossen.

2. Bundesliga, Holstein Kiel vs. Schalke 04: Datum, Zeit, Ort, Infos

In einer der drei Sonntagsspielen empfängt Holstein Kiel den FC Schalke 04. Das Spiel wird um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel angepfiffen. Alle für das Spiel in den Verkauf gekommenen Tickets sind ausverkauft.

Holstein Kiel und Schalke 04 hatten sich den Saisonauftakt sicher anders vorgestellt. Der Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen unterlag in einem mitreißenden Eröffnungsspiel dem Hamburger SV mit 1:3 und steht heute in Kiel schon etwas unter Druck. Das Spiel an der Förde wird Aufschluss geben, wohin die Reise des Traditionsklubs geht. Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis muss heute unter anderem auf Kapitän Danny Latza und Stammtorwart Ralf Fährmann verzichten.

Auch die Störche waren durch das 0:3 beim FC St. Pauli am ersten Spieltag nicht gut aus den Startlöchern gekommen.

2. Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Fr, 30.07. 18.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Nürnberg 2:2 Fr, 30.07. 18.30 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Hannover 96 Hansa Rostock 0:3 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Jahn Regensburg SV Sandhausen 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim 1:2 Sa, 31.07. 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 2:3 So, 01.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel Schalke 04 So, 01.08. 13.30 Uhr Hamburger SV Dynamo Dresden So, 01.08. 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli

Holstein Kiel vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Am 1. Spieltag wurde die Partie von Schalke 04 live im Free-TV übertragen, das ist heute nicht der Fall. Zwar gibt es in dieser Saison in der 2. Bundesliga pro Spieltag ein Livespiel im Free-TV, Sport1 zeigt aber immer das Samstagsabendspiel, weshalb Holstein Kiel gegen Schalke 04 heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist.

Dafür aber im Pay-TV. Sky hat sich die Übertragungsrechte an allen Zweitligaspielen und zeigt Kiel gegen Schalke heute ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Nach der Vorberichterstattung kommentiert Hansi Küpper das Spiel. Zudem ist Kiel gegen Schalke auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Teil der Sonntagskonferenz.

Lieber Livestream statt TV? Kein Problem, auch hier schafft Sky für Abhilfe. Via Sky Go können Sky-Kunden das Spiel ohne zusätzliche Kosten sehen, alle anderen können ein SkyTicket buchen. Mit dem "Supersport Jahr" seht Ihr alle Spiel der 2. Bundesliga für 19,99 Euro im Monat.

Über die kostenlosen Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Holstein Kiel vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt keine Chance, Euch das Spiel heute live im TV oder im Livestream anzusehen? Für diesen Fall legen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX nahe. Wenn Ihr wissen wollt, was heute auf allen Plätzen der 2. Bundesliga passiert, könnt Ihr in unseren Konferenzticker wechseln.

Hier geht's zum Liveticker Holstein Kiel - Schalke 04.

Hier geht's zum Liveticker Konferenz 2. Bundesliga.

2. Bundesliga, Holstein Kiel vs. Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Gelios - Korb, Wahl, Lorenz, Kirkeskov - Erras - Mühling, Sander - Bartels, Fridjonsson, Mees

Gelios - Korb, Wahl, Lorenz, Kirkeskov - Erras - Mühling, Sander - Bartels, Fridjonsson, Mees Schalke 04: Langer - Thiaw, Wouters, Kaminski - Flick, Palsson - Ranftl, Ouwejan - Drexler - Terodde, Bülter

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle