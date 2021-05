2. Liga, Tabelle: Ergebnisse und Spielplan am 34. Spieltag

Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth haben am 34. Spieltag der 2. Liga den direkten Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Holstein Kiel rutschte durch eine Heimpleite auf Platz 3 ab und muss jetzt in der Relegation gegen den 1. FC Köln ran. Eintracht Braunschweig muss neben den Würzburger Kickers in die 3. Liga absteigen, der VfL Osnabrück geht in die Relegation gegen den FC Ingolstadt.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 34. Spieltag im Überblick.

2. Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan am 34. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 23.05. 15:30 Heidenheim 1:2 Karlsruher SC 23.05. 15:30 Hamburger SV 4:0 Eintr. Braunschweig 23.05. 15:30 Hannover 96 1:2 1. FC Nürnberg 23.05. 15:30 FC Erzgebirge Aue 2:1 VfL Osnabrück 23.05. 15:30 VfL Bochum 3:1 Sandhausen 23.05. 15:30 SpVgg Greuther Fürth 3:2 Fortuna Düsseldorf 23.05. 15:30 Holstein Kiel 2:3 SV Darmstadt 98 23.05. 15:30 Jahn Regensburg 3:0 FC Sankt Pauli 23.05. 15:30 Würzburger Kickers 1:1 SC Paderborn 07

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 34. Spieltag