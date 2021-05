Relegation zur 2. Liga: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

In der Relegation zur 2. Liga trifft der FC Ingolstadt auf VfL Osnabrück. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wann die Spiele stattfinden und wo Ihr diese verfolgen könnt.

Durch den Sieg über den TSV 1860 München hat sich der FC Ingolstadt das Ticket für die Relegation gesichert. Den direkten Aufstieg in die 2. Liga haben Hansa Rostock und Dynamo Dresden am 38. bzw. 37. Spieltag perfekt gemacht.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann die Relegationsspiele angesetzt sind und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Relegation zur 2. Liga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Datum und Termine

Die Relegation wird in der Woche nach den letzten Spieltagen in der 2. Liga und 3. Liga ausgetragen. Das Hinspiel findet dabei am Mittwoch, den 27. Mai, statt.

Dabei genießt zunächst der FC Ingolstadt Heimrecht. Anpfiff ist im Audi Sportpark dann um 18.15 Uhr.

Drei Tage später fällt dann die Entscheidung in Osnabrück. Der Spielbeginn ist am Sonntag, den 30. Mai, schon um 13.30 Uhr.

Relegation zur 2. Liga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Zeitplan

Datum Uhrzeit Heim Gast 27.5.2021 18.15 Uhr FC Ingolstadt VfL Osnabrück 30.5.2021 13.30 Uhr VfL Osnabrück FC Ingolstadt

Relegation zur 2. Liga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Übertragung im TV und Livestream

Wie bei der Relegation zur Bundesliga ist auch bei der Relegation zur 2. Liga eine Übertragung gewähreistet. Es gibt zwei Möglichkeiten die Partien live im TV und Livestream zu sehen.

Relegation zur 2. Liga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt das ZDF sowohl das Hin- als auch das Rückspiel live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender wird jeweils kurz vor Anpfiff auf Sendung gehen.

Relegation zur 2. Liga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Übertragung im TV und Livestream

Das ZDF bietet darüber hinaus auch einen Livestream seiner Übertragung an.

Gleiches gilt für DAZN. Der Streamingdienst hat nicht nur die Relegation zur Bundesliga, sondern auch die Relegation zur 2. Liga im Programm.

Um die Spiele auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Dieses kostet Euch im Jahresabo 119,99 Euro, im Monatsabo sind 11,99 Euro fällig. Als Neukunde könnt Ihr DAZN allerdings auch erst einen Monat kostenlos testen. Hier geht's zum Gratismonat.

