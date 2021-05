Der Hamburger SV kämpft auch in der dritten Saison in Liga zwei um den Aufstieg in die Bundesliga. Heute kann bereits alles entschieden werden. SPOX zeigt Euch, wie der HSV heute den Aufstieg verpassen kann.

Seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga in der Saison 2017/18 zählt der Hamburger SV jährlich zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten für die Bundesliga. Auch in dieser Saison ist dies nicht anders. Mit 55 Punkten befinden sich die Hamburger auf Rang vier. Auf Relegationsplatz drei (SpVgg Greuther Fürth) fehlen drei Punkte.

Der HSV hat also noch Chancen auf eine Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Wenn die Norddeutschen jedoch aufsteigen möchten, dann nur über die Relegation, Tabellenführer VfL Bochum und der Tabellenzweite Holstein Kiel sind vom HSV nicht mehr einzuholen.

© getty Horst Hrubesch hat Anfang Mai den HSV als Interimstrainer übernommen.

HSV, Szenarien: So verpasst der Hamburger SV heute den Aufstieg

Doch am heutigen Sonntag, den 16. Mai, kann der Aufstieg auch bereits scheitern. Die Rothosen sind an der Bremer Brücke zu Gast beim VfL Osnabrück. Wie auch die restlichen Partien des heutigen 33. Spieltags rollt auch in Osnabrück ab 15.30 Uhr der Ball.

Der HSV verpasst den Aufstieg, wenn er sein Spiel gegen Osnabrück verliert und die SpVgg Greuther Fürth dafür gegen den SC Paderborn zumindest ein Unentschieden holt. Der Abstand wäre dann mindestens vier Punkte groß, so dass die Fürther am letzten Spieltag uneinholbar wären.

2. Liga: VfL Osnabrück vs. HSV heute im TV und Livestream

VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV könnt Ihr heute bei Sky sowohl im TV als auch im Livestream verfolgen. Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD läuft die Partie ab 15.20 Uhr live und in voller Länge. Kommentator dabei ist Oliver Seidler.

Bei Sky seht Ihr zudem alle restlichen Zweitligaspiele des Tages jeweils als Einzelspiel. Aber auch in Form einer Konferenz könnt Ihr den 33. Spieltag auf Sky Sport Bundesliga 1 HD verfolgen.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket habt Ihr die Möglichkeit, Osnabrück gegen HSV im Livestream zu verfolgen.

2. Liga: VfL Osnabrück vs. HSV heute im Liveticker

Auch ein Liveticker darf für Osnabrück-HSV natürlich nicht fehlen. Mit dem SPOX-Liveticker bieten wir die perfekte Alternative für alle, die über keinen Sky-Zugang verfügen.

Hier geht's zum Liveticker: VfL Osnabrück vs. HSV.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag