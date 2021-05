Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Showdown am letzten Spieltag in der 2. Liga. Holstein Kiel trifft auf den SV Darmstadt 98 und könnte in die Bundesliga aufsteigen. Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während es für den SV Darmstadt um nichts mehr geht, ist Holstein Kiel noch mitten im Rennen um den Aufstieg. Die Störche könnten mit einem Sieg sicher aufsteigen. Die Relegation ist dem DFB-Pokal-Halbfinalist bereits nicht mehr zu nehmen.

Wie Ihr die Entscheidung im Aufstiegskampf der 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Auch am letzten Spieltag bleibt die Übertragungslage bei der 2. Liga gleich. Sky hat alle Spiele im Programm, so auch die Begegnung zwischen Holstein Kiel und dem SV Darmstadt 98.

Außerdem bietet der Sender eine Konferenz mit allen weiteren acht parallel laufenden Spielen an. Somit könnt Ihr beim Pay-TV-Sender alle Partien beim Saisonfinale sehen.

Neben der Übertragung im TV könnt Ihr das Spiel im kostenpflichtigen Livestream sehen. Dies ist sowohl über Sky Go als auch Sky-Ticket möglich.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: 2. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 2. Liga

Spieltag: 34

34 Datum: 23. Mai 2021

Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Holstein-Stadion (Kiel)

Holstein-Stadion (Kiel) Übertragung: Sky

Livestream: Sky

Highlights: SPOX, DAZN, Sky

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: Highlights der 2. Liga auf SPOX und DAZN

Live-Rechte hat DAZN keine an der 2. Liga. Dafür sind jedoch die Highlights beim Streamingdienst zu sehen. Schon 40 Minuten nach dem Abpfiff sind diese verfügbar.

Außerdem zeigt DAZN auch alle Relegationsspiele. Hier geht es zum Gratismonat.

SPOX hat die Highlights ebenfalls im Programm. Bei uns auf der Seite gibt es Spielzusammenfassungen ab Montag 0 Uhr zu sehen.

2. Liga: Spielplan am 28. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 23.05. 15:30 Uhr Heidenheim Karlsruher SC 23.05. 15:30 Uhr Hamburger SV Eintr. Braunschweig 23.05. 15:30 Uhr Hannover 96 1. FC Nürnberg 23.05. 15:30 Uhr FC Erzgebirge Aue VfL Osnabrück 23.05. 15:30 Uhr VfL Bochum Sandhausen 23.05. 15:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 23.05. 15:30 Uhr Holstein Kiel SV Darmstadt 98 23.05. 15:30 Uhr Jahn Regensburg FC Sankt Pauli 23.05. 15:30 Uhr Würzburger Kickers SC Paderborn 07

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: 2. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Liga einen eigenen Liveticker an. Mit diesen sowie dem Konferenz-Ticker verpasst Ihr keine Entscheidung am letzten Spieltag der 2. Liga.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Holstein Kiel vs. SV Darmstadt.

Hier geht es Liveticker der Konferenz mit allen Spielen am 34. Spieltag.

© getty Holstein Kiel warf den SV Darmstadt in dieser Saison aus dem DFB-Pokal.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Si. Lorenz, van den Bergh - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese

Dähne - Dehm, Wahl, Si. Lorenz, van den Bergh - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese SV Darmstadt: Schuhen - Bader, L. Mai, Höhn, Holland - Palsson, Rapp - Clemens, Schnellhardt, Honsak - Serd. Dursun

