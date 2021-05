Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga begegnen sich Erzgebirge Aue und der vom Abstieg bedrohte VfL Osnabrück. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue die Highlights von Erzgebirge Aue gegen den VfL Osnabrück 40 Minuten nach Abpfiff!

Für den VfL Osnabrück steht heute so einiges auf dem Spiel. Die Niedersachsen sind vor dem finalen Spieltag in der 2. Bundesliga auf dem 16. Platz, also auf dem Relegationsplatz. Das kann sich heute jedoch ändern. Fixer Klassenerhalt, ab in die Relegation und der fixe Abstieg - bei Osnabrück ist noch alles möglich.

Vor Osnabrück sind noch der SSV Jahn Regensburg und der SV Sandhausen einholbar, hinten lauert Eintracht Braunschweig.

Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Der Gegner am heutigen 34. und letzten Spieltag heißt Erzgebirge Aue. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag (23. Mai) um 15.30 Uhr. Das Erzgebirgsstadion in Aue dient als Spielstätte.

Die restlichen acht Partien des finalen Spieltags starten alle zeitgleich um 15.30 Uhr.

© getty Der VfL Osnabrück holte sich am vergangenen Spieltag einen wichtigen Sieg gegen den HSV.

Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück: 2. Liga heute live im Pay-TV

Die Partie zwischen Erzgebirge Aue und dem VfL Osnabrück überträgt Sky heute live und in voller Länge im Pay-TV. Dafür müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 6 HD aufrufen. Dort starten rund zehn Minuten vor Spielbeginn die Vorberichte. Das Duell wird dann von Torsten Kunde kommentiert.

Ihr könnt zudem den kompletten 34. Spieltag der 2. Liga bei Sky verfolgen. Alle Acht Duelle seht Ihr zum einen jeweils als Einzelspiel, zum anderen wird auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Konferenz mit allen Partien des Tages angeboten.

Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück: 2. Liga heute live im Livestream

Ebenso ist Aue gegen Osnabrück auch im Livestream bei Sky abrufbar. Um diesen aufrufen zu können, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Falls Ihr die Highlights der Begegnung danach sehen wollt, könnt Ihr dies mit DAZN 40 Minuten nach Abpfiff tun. DAZN bietet nämlich alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga auf der Plattform an.

Live und in voller Länge dagegen zeigt der Streamingdienst unter anderem Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League und Europa League.

Zu den weiteren Sportarten, die es beim "Netflix des Sports" gibt, zählen die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Motorsport, Tennis, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling, Handball, Darts, Rugby und die Wintersportarten dazu.

Mit dem DAZN-Abonnement, welches pro Monat 11,99 Euro oder pro Jahr 119,99 Euro kostet, könnt Ihr all diese Sportarten im Livestream sehen. Vorher dürfen Neu-Kunden jedoch DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück: 2. Liga heute im Liveticker

Wer das Saisonfinale wegen eines fehlenden Sky-Abonnements nicht sehen kann, hat die Möglichkeit, mit dem Liveticker von SPOX die Partie live zu verfolgen. Damit entgeht Euch nichts aus der Partie.

Hier geht's zum Liveticker: Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück.

Hier geht's zum Liveticker der Konferenz.

Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück: Voraussichtliche Aufstellungen

Aue: Männel - Strauß, S. Breitkreuz, Ballas, Bussmann - Riese, Fandrich - Zolinski, Nazarov, Krüger - Testroet

Osnabrück: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Multhaup, Blacha, Reis, Amenyido - Santos, Kerk

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag