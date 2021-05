2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 33. Spieltag

Der Traum vom Aufstieg ist endgültig geplatzt, der Hamburger SV wird nach einer Niederlage am 33. Spieltag das vierte Jahr in Folge in der 2. Liga spielen. Der VfL Bochum hat seinen ersten Matchball vergeben, genauso wie Holstein Kiel. Die SpVgg Greuther Fürth darf derweil weiter vom zweiten Aufstieg in die Bundesliga träumen. Auch im Abstiegskampf ist die Entscheidung über den zweiten Absteiger und die Relegation vertagt.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 33. Spieltag im Überblick.

2. Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan am 33. Spieltag

Datum/Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 16.05. 15:30 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 3:0 16.05. 15:30 SC Paderborn 07 SpVgg Greuther Fürth 2:4 16.05. 15:30 SV Darmstadt 98 1. FC Heidenheim 5:1 16.05. 15:30 SV Sandhausen Jahn Regensburg 2:0 16.05. 15:30 VfL Osnabrück Hamburger SV 3:2 16.05. 15:30 FC St. Pauli Hannover 96 1:2 16.05. 15:30 Karlsruher SC Holstein Kiel 3:2 16.05. 15:30 1. FC Nürnberg VfL Bochum 1:1 16.05. 15:30 Eintracht Braunschweig Würzburger Kickers 1:2

2. Liga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag