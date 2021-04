2. Liga heute live: Greuther Fürth - SV Sandhausen im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch wird nicht nur in der Champions League, sondern auch in der 2. Liga gekickt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung zwischen Greuther Fürth und dem SV Sandhausen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der SV Sandhausen musste sich Anfang April komplett in Quarantäne begeben. Dadurch konnte das Team selbstverständlich keine Spiele absolvieren und es kam zu Spielverschiebungen. Die Partie des 28. Spieltags bei Greuther Fürth wird am heutigen Mittwoch nachgeholt.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker, den Highlights und den voraussichtlichen Aufstellungen.

2. Liga heute live: Greuther Fürth - SV Sandhausen im TV und Livestream

Das Nachholspiel in der 2. Liga wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender noch die Privatsender haben in dieser Saison Rechte zur Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen für die zweithöchste deutsche Spielklasse. Stattdessen gibt es wie gewohnt eine Übertragung im Pay-TV.

2. Liga heute live: Greuther Fürth - SV Sandhausen im Pay-TV

Sky zeigt die Partie live und in voller Länge. Greuther Fürth gegen den SV Sandhausen wird auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ausgestrahlt.

Die Übertragung beginnt dabei um 18.15 Uhr. Kommentieren wird die Begegnung Klaus Veltmann.

© getty Stefan Leitl steht mit Greuther Fürth auf Platz 2 in der Tabelle.

2. Liga heute live: Greuther Fürth - SV Sandhausen im Livestream

Sky bietet darüber hinaus auch einen Livestream an. Kunden können diesen über Sky Go erreichen.

Alle, die kein Abonnement besitzen, können ebenfalls einen Livestream abrufen. Dieser ist jedoch auch kostenpflichtig. Dafür muss das sogenannte Sky Ticket gebucht werden.

2. Liga heute live: Greuther Fürth - SV Sandhausen im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr das Spiel auch bei SPOX verfolgen. Wir bieten einen eigenen ausführlichen Liveticker zu der Partie an.

Hier geht es zum Liveticker Greuther Fürth vs. SV Sandhausen.

Greuther Fürth - SV Sandhausen: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 2. Liga

Datum: 28. April 2021

Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof I Thomas Sommer (Fürth)

Sportpark Ronhof I Thomas Sommer (Fürth) Übertragung: Sky

© getty Daniel Keita-Ruel (M.) trifft auf seine alten Mannschaftskameraden.

2. Liga heute live: Greuther Fürth vs. SV Sandhausen - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Greuther Fürth fehlt Abwehrspieler Mergim Mavraj mit muskulären Problemen. Anton Stach ist zudem nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

Sandhausens Trainer Gerhard Kleppinger muss auf die vier Langzeitverletzten Halimi (Schambeinprobleme), Scheu (Schlüsselbeinbruch), Pat. Schmidt (Mittelfußbruch) und Wulle (Schulter-OP) verzichten.

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, M. Bauer, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Hrgota, Nielsen

Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, M. Bauer, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Hrgota, Nielsen SV Sandhausen: Kapino - Nauber, Kister, Zhirov - Diekmeier, E. Taffertshofer, Zenga, Nartey - Biada - K. Behrens, Keita-Ruel

2. Liga heute live: Greuther Fürth vs. SV Sandhausen - Highlights auf DAZN und SPOX

Ihr habt die Partie verpasst, wollt aber sehen, wie sich die beiden Teams geschlagen haben? Dann legen wir Euch die Spielzusammenfassung ans Herz. Alle Highlights der Bundesliga sowie der 2. Liga seht Ihr bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN.

Außerdem könnt Ihr die Videos der Spiele völlig kostenfrei bei SPOX auf der Seite sehen. Dafür müsst Ihr aber immer auf das Ende des Spieltags warten.

2. Liga: Die Tabelle nach dem 31. Spieltag

Während Fürth im Aufstiegsrennen kräftig mitmischt, kämpft der SVS gegen den Abstieg. Durch den Sieg gegen Hannover 96 hat sich Sandhausen etwas Luft verschafft.