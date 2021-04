Wegen Schiedsrichter-Fehler: Würzburg-Investor Flyeralarm will alle Verträge mit dem DFB kündigen

Flyeralarm, Investor bei den Würzburger Kickers, will aufgrund von Schiedsrichter-Fehlern alle Verträge mit dem DFB kündigen. Das erklärte Flyeralarm-Boss Thorsten Fischer.

"Seit über sieben Jahren sind wir stolzer Partner und Sponsor des DFB - bis heute gewesen! Nach heute elf spielentscheidenden Fehlentscheidungen kündige ich auf diesem Wege vorab in mündlicher Form - mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen - sämtliche Verträge mit dem DFB", so Fischer in einer nach der Partie am Sonntag verschickten Erklärung. "Dies betrifft mein komplettes Sponsoring für die Nationalmannschaft und den DFB. Ich habe den Glauben wie Hoffnung an eine Gleichbehandlung und seriöses Geschäftsgebaren verloren."

Auslöser für den Wutausbruch war das 1:1 der Kickers gegen den 1. FC Nürnberg. In der 19. Minute hatte Nürnbergs Mühl Würzburgs Munsy per Notbremse gefoult. Schiedsrichter Tobias Reichel verzichtete allerdings auf den Platzverweis und verwarnte Mühl nur mit der Gelben Karte. Auch nach Rücksprache mit dem Video-Assistant-Referee (VAR) wurde die Entscheidung nicht revidiert.

Laut Fischer war es nicht die erste Fehlentscheidung eines Schiedsrichters in Spielen gegen die Kickers. Er komme auf elf Fehlentscheidungen, drei davon seien an den letzten drei Spieltagen erfolgt, so Fischer weiter. "Seien Sie versichert, dass mir auch bewusst ist, dass unser Team nicht immer die beste Leistung abgerufen wie gezeigt hat. Aber diese krassen, ich sage mittlerweile mutwilligen Fehlentscheidungen gegen uns, lassen mir für uns keine andere Wahl zu", erklärt er seinen Schritt, die Verträge mit dem DFB zu kündigen.

Flyeralarm noch offiziell bis 2023 Sponsor des DFB

Flyeralarm ist Namensponsor der Frauen Bundesliga sowie "offizieller Druckpartner des DFB". In erster Linie soll es Fischer um die Bandenwerbung beim DFB gehen, so die Bild-Zeitung. Das Sponsoring soll sich auf rund vier Millionen Euro belaufen. Den noch bis 2023 laufenden Deal will Fischer fristgerecht kündigen. Was bis dahin mit der Werbefläche passiert, ist noch offen.

Die Online-Druckerei Flyeralarm erwarb vor rund drei Jahren 49 Prozent der Klubanteile der Kickers. Zudem ist das Unternehmen Namensgeber des österreichischen Bundesligisten Flyeralarm Admira Wacker.