2. Liga: VfL Bochum macht Riesen-Schritt in Richtung Bundesliga - Fortuna Düsseldorf gewinnt Verfolgerduell

Der VfL Bochum ist der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren einen weiteren großen Schritt nähergekommen. Der Tabellenführer setzte sich beim 1. FC Heidenheim mit 2:0 (1:0) durch und baute seinen Vorsprung vier Runden vor Schluss wieder auf sechs Punkte aus.

Verfolger SpVgg Greuther Fürth hatte am Dienstag ein 3:0 gegen Eintracht Braunschweig vorgelegt. Der Tabellendritte Hamburger SV, der zehn Zähler zurückliegt, trifft am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) auf den Karlsruher SC. Beide Konkurrenten haben jeweils ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Im Endspurt muss der VfL voraussichtlich ohne seinen Stammtorhüter Manuel Riemann auskommen, der früh mit Verdacht auf Mittelhandbruch ausschied. Robert Tesche (33.), der beim spektakulären 4:3 gegen Hannover 96 am Sonntag die Westfalen zum Sieg geköpft hatte, brachte Bochum in Führung. Herbert Bockhorn (82.) erhöhte in der Schlussphase.

Schon nach fünf Minuten war der Arbeitstag für Riemann beendet. Nach dessen etwas unorthodoxer Abwehraktion trat Heidenheims Stürmer Tim Kleindienst dem Keeper unabsichtlich auf die Hand. Riemann musste behandelt und ausgewechselt werden.

Ersatzmann Patrick Drewes musste gleich eingreifen und verhinderte mit einer Parade nach einem Schuss von Tobias Mohr einen Rückstand (21.). Beim 20-m-Schuss von Christian Kühlwetter hatte der Keeper Glück, dass der Ball um Zentimeter am Pfosten vorbeiflog (26.).

Bochum traf gleich mit der ersten Torchance: Nach einem Freistoß von Robert Zulj erzielte Tesche sein drittes Kopfballtor innerhalb von vier Tagen. Schon gegen Hannover war der 33-Jährige mit einem Doppelpack der Matchwinner gewesen. Drewes vereitelte auch in der zweiten Hälfte eine Großchance von Kleindienst (75.).

© imago images Der VfL Bochum macht einen Riesen-Schritt in Richtung Bundesliga.

Fortuna träumt weiter - St. Paulis Lauf endet in Düsseldorf

Absteiger Fortuna Düsseldorf darf weiter vorsichtig von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Rheinländer von Trainer Uwe Rösler gewannen ihr Heimspiel gegen den formstarken FC St. Pauli am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) und wahrten damit ihre kleine Chance auf den Aufstieg.

Felix Klaus (26.) und Kevin Danso (49.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die mit nun 49 Punkten Druck auf den Hamburger SV (50) auf dem Relegationsplatz ausüben. Paulis Stadtrivale ist am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) noch gegen den SV Sandhausen im Rahmen des 30. Spieltags gefordert. Zudem hat der HSV wie auch die Düsseldorfer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

"Wir müssen im Endspurt jetzt alle mitnehmen", sagte Torschütze Klaus bei Sky: "Die Kräfte werden weniger, wir brauchen alle, aber so kann es weitergehen."

Hannover beendet Talfahrt gegen Regensburg

Hannover 96 hat seine sportliche Talfahrt gestoppt. Die Niedersachsen beendeten den Negativlauf von acht Spielen ohne Sieg und bezwangen Jahn Regensburg mit 3:1 (2:0). Dadurch kletterte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak mit 39 Punkten ins sichere Mittelfeld. Regensburg bleibt mit 34 Zählern 14. und hat bei einem Spiel weniger sieben Punkte Puffer auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Genki Haraguchi (1.) mit einem Schuss ins Eck und Hendrik Weydandt (14.) aus kurzer Distanz sorgten für die frühe und komfortable Führung der Hannoveraner. Andreas Albers (57.) gelang der Anschluss für die Gäste, Marvin Ducksch (82.) nahm dem Spiel dann aber die Spannung.

Osnabrück weiter akut gefährdet: Remis in Paderborn

Der VfL Osnabrück wartet im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vergeblich auf den Befreiungsschlag. Die Mannschaft von Trainer Markus Feldhoff kam am 30. Spieltag nach zuletzt drei Niederlagen zwar zu einem 2:2 (1:1) beim SC Paderborn, hängt damit aber weiter auf Relegationsplatz 16 fest.

Drei Zähler fehlen bis zum rettenden 15. Rang, schlimmer noch: Der SV Sandhausen auf Platz 17 liegt nur zwei Punkte zurück und hat drei Spiele weniger absolviert. Christian Santos (14.) und Marc Heider (84.) ließen die Gäste mit ihren Treffern hoffen, Dennis Srbeny (24.) und Kai Pröger (90.) glichen aber jeweils aus.

Die Tabelle der 2. Liga