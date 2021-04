2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 29. Spieltag

Der 29. Spieltag wird aufgrund zahlreicher Corona-Verschiebungen stark aufgesplittet. Am kommenden Wochenende finden nur fünf Partien statt. Am Freitag setzt sich Aufstiegskandidat Greuther Fürth vorbei am HSV auf den zweiten Rang.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 29. Spieltag im Überblick.

2. Liga: Ergebnisse und Spielplan am 29. Spieltag

Datum, Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 16.04., 18:30 Darmstadt 98 Greuther Fürth 2:2 16.04., 18:30 Eintracht Braunschweig SC Paderborn 0:0 17.04., 13:00 FC St. Pauli Würzburger Kickers 18.04., 13:30 VfL Bochum Hannover 96 18.04., 13:30 Jahn Regensburg 1. FC Heidenheim 18.04., 13:30 VfL Osnabrück Fortuna Düsseldorf 22.04., 20:30 SV Sandhausen Hamburger SV 26.04., 18:00 Karlsruher SC Erzgebirge Aue 27.04., 18:30 1. FC Nürnberg Holstein Kiel

Die Tabelle der 2. Liga