2. Liga heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 2. Liga! Am heutigen Mittwoch ist der Spitzenreiter VfL Bochum beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Zudem finden drei weitere Partien des 30. Spieltags statt. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

2. Liga heute live: Die Mittwochsspiele des 30. Spieltags

Nach den drei Partien am Dienstag stehen heute sogar vier Spiele in der 2. Liga auf dem Programm. Der Spitzenreiter VfL Bochum muss dabei beim Viertplatzierten Heidenheim ran. Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli kämpfen im direkten Duell um den Anschluss an die Aufstiegsränge, zudem trifft Paderborn auf Osnabrück und Hannover auf Regensburg.

Alle vier Partien finden zeitgleich statt. Anstoß ist am heutigen Mittwoch, den 21. April, um 18.30 Uhr.

Datum Anpfiff Heim Auswärts 21.04. 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf FC St. Pauli 21.04. 18.30 Uhr SC Paderborn 07 VfL Osnabrück 21.04. 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim VfL Bochum 21.04. 18.30 Uhr Hannover 96 SSV Jahn Regensburg

2. Liga heute Live: Die Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt liegen auch die Übertragungsrechte der heutigen Spiele aus der 2. Liga beim Bezahlsender Sky. Dort könnt Ihr alle Spiele aus der 2. Liga live und exklusiv in voller Länge sehen.

Dabei habt Ihr die Möglichkeit, die Spiele einzeln oder in der Konferenz zu verfolgen. Die Konferenz zu den Mittwochsspielen in der 2. Liga läuft auf Sky Sport Bundesliga 2, die Berichterstattung beginnt bereits um 18 Uhr. Hier kommt eine Übersicht, auf welchem Programm Ihr die Einzelspiele sehen könnt und wer die Partie kommentiert:

Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli: Sky Sport Bundesliga 7 (Karsten Petrzika)

(Karsten Petrzika) 1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum: Sky Sport Bundesliga 8 (Sven Schröter)

(Sven Schröter) Hannover 96 vs. Jahn Regensburg: Sky Sport Bundesliga 9 (Sven Haist)

(Sven Haist) SC Paderborn vs. VfL Osnabrück: Sky Sport Bundesliga 10 (Holger Pfandt)

Der Pay-TV-Sender bietet seinen Kunden zudem die Möglichkeit, die Begegnungen im Livestream zu verfolgen - das funktioniert per SkyGo. Nicht-Kunden können sich zudem das SkyTicket sichern und die 2. Liga heute live sehen.

2. Liga: Alle Highlights auf DAZN

Wer bei den heutigen Partien in der 2. Bundesliga nicht live vor dem TV oder per Livestream dabei sein kann, aber dennoch alle Tore sehen will, der ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Sportstreaming-Dienst hat bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zu allen Spielen auf der Plattform.

© getty Der VfL Bochum will in Heidenheim den nächsten Schritt Richtung Bundesliga machen.

2. Liga heute live: Alle Spiele im Liveticker auf SPOX

Bei SPOX verpasst Ihr wie gewohnt kein Tor, keine Karte und auch sonst keine wichtige Szene der heutigen Spiele. Zu allen Begegnungen haben wir eigene Liveticker im Angebot - oder Ihr entscheidet Euch für den Konferenz-Ticker.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle