2. Liga heute live: 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel im TV, Livestream und Liveticker

Nachholspiel in der 2. Bundesliga: Heute empfängt der 1. FC Heidenheim den Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Heidenheim gegen Holstein Kiel: Wann und wo rollt der Ball?

Am heutigen Dienstag, den 6. April, geht es um 18.30 Uhr los. Die Partie des 25. Spieltags wurde aufgrund der Quarantäne von Holstein Kiel verlegt.

Gespielt wird in der Voith-Arena zu Heidenheim. Das 1972 eröffnete Stadion ist das höchstgelegene im deutschen Profifußball (555 Meter über NN).

2. Liga heute live: 1. FC Heidenheim gegen Holstein Kiel im TV und Livestream

Wie immer in der 2. Bundesliga seid Ihr ausschließlich bei Sky live mit von der Partie. Der Pay-TV-Sender hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Liga.

Übertragungsbeginn ist um 18.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1, kommentieren wird Toni Tomic.

Im Livestream seid Ihr mithilfe der SkyGo-App (für Kunden mit TV-Abo) oder einem SkyTicket mit von der Partie.

40 Minuten nach Abpfiff habt Ihr dann die Möglichkeit, die Highlights der Partie bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hält alle Höhepunkte der Spiele aus 1. und 2. Bundesliga auf Abruf auf seiner Plattform bereit.

2. Liga im Liveticker: 1. FC Heidenheim gegen Holstein Kiel

Auch bei uns könnt Ihr alle Spiele der 2. Bundesliga live verfolgen - im Liveticker.

2. Bundesliga: Rutscht der 1. FC Heidenheim nochmal an die Aufstiegsränge heran?

Es ist bereits ein gewohntes Bild in der 2. Liga: Der 1. FC Heidenheim mischt oben mit. In dieser Saison allerdings ist die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nicht ganz oben zu finden, sondern lediglich in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

Damit es doch noch etwas wird mit dem Angriff auf die oberen drei Plätze, muss heute ein Sieg her, andernfalls drohen zehn Punkte Rückstand auf die Kieler - bei dann noch sieben ausstehenden Partien und einem Spiel weniger als die Nordlichter ein beinahe uneinholbarer Rückstand.

Mit einem Sieg im direkten Duell hingegen könnte der FCH auf vier Zähler an die Kieler heranrücken und sich doch noch einmal Hoffnungen auf den ganz großen Wurf machen. Es wäre nicht das erste Mal.

