2. Bundesliga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 30. Spieltag

Zum Auftakt des 30. Spieltages gewinnt Nürnberg in Aue und macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Fürth überrollt Braunschweig und macht Druck auf Spitzenreiter Bochum, der am Mittwoch zum Aufstiegskracher nach Heidenheim reist. Wer unverhofft doch noch einmal dem HSV (Relegationsplatz) auf die Pelle rücken könnte, entscheidet sich im Traditionsduell zwischen Düsseldorf und St. Pauli.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 30. Spieltag im Überblick.

2. Bundesliga: Der Spielplan am 30. Spieltag

Datum, Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 20.04., 18.30 Uhr FC Erzgebirge Aue 1. FC Nürnberg 0:1 20.04., 18.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Eintracht Braunschweig 3:0 20.04., 18.30 Uhr Würzburger Kickers SV Darmstadt 98 1:3 21.04., 18.30 Uhr Fortuna Düesseldorf FC St. Pauli -.- 21.04., 18.30 Uhr SC Paderborn 07 VfL Osnabrück -.- 21.04., 18.30 Uhr Hannover 96 Jahn Regensburg -.- 21.04., 18.30 Uhr Heidenheim VfL Bochum -.- 29.04., 18.30 Uhr Hamburger SV Karlsruher SC -.- 04.05., 18.30 Uhr Holstein Kiel Sandhausen -.-

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 30. Spieltag