Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 25. Spieltag in der 2. Bundesliga wird heute mit der Begegnung zwischen Jahn Regensburg und der SpVgg Greuther Fürth abgeschlossen. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Greuther Fürth kämpft aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga. Fünf Punkte fehlen auf Tabellenführer VfL Bochum, das Kleeblatt hat jedoch auch ein Spiel weniger absolviert. Jahn Regensburg steht mit 29 Punkten auf Rang 13 der Tabelle und will sich von den Abstiegsplätzen distanzieren. In der Hinrunde siegte Fürth mit 3:1.

Jahn Regensburg vs. SpVgg Greuther Fürth: Uhrzeit, Ort

Am heutigen Mittwoch (17. März) steht nun das Rückrundenspiel zwischen Regensburg und Greuther Fürth an. Dieses wird um 18.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg angepfiffen.

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Da Sky die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga besitzt, seht Ihr das Spiel exklusiv, live und in voller Länge beim Pay-TV-Anbieter. Ab 18.15 Uhr könnt Ihr die Partie bei Sky Sport Bundesliga 1 HD abrufen, Sven Haist kommentiert.

Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream bietet Sky Regensburg gegen Greuther Fürth an. Entweder mit Sky Go oder als Nicht-Abonnent mit SkyTicket habt Ihr Zugriff auf den Livestream.

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth: 2. Liga heute im Liveticker

Ebenso wird das Spiel auch bei SPOX in Form eines Livetickers angeboten. Somit habt Ihr eine gute Alternative zum kostenpflichtigen Angebot von Sky.

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Regensburg: A. Meyer - Hein, Elvedi, Gimber, Wekesser - Besuschkow, Moritz - Vrenezi, Stolze - Albers, D. Otto

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, M. Bauer, Mavraj, Raum - Stach - Seguin, Green - S. Ernst - Hrgota, Nielsen

2. Bundesliga: Die Tabelle am 25. Spieltag