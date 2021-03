HSV - 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 26. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der HSV den 1. FC Heidenheim. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und seht die Highlighs von HSV gegen Heidenheim!

HSV - 1. FC Heidenheim: Zeit, Datum, Stadion, Infos

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Der HSV empfängt am heutigen Samstag den 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 26. Spieltags wird um 13 Uhr im Volksparkstadion angepfiffen. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie keine zugelassen.

In dieser Saison will der HSV die Rückkehr in die Bundesliga endlich perfekt machen. Nach einer schwächeren Phase sendete der einstige "Bundesliga-Dino" zuletzt ein Lebenszeichen im Aufstiegskampf. Am vergangenen Spieltag gewann der HSV das Topspiel bei Tabellenführer VfL Bochum und kletterte in der Tabelle zurück auf Platz zwei. Mit einem Sieg gegen Heidenheim kann der HSV wieder die Tabellenführung übernehmen, da Bochum erst am kommenden Montag spielt.

Die Gäste aus Heidenheim liegen als Siebter voll im Soll. Nach Hamburg reist das Team von Trainer Frank Schmidt mit reichlich Selbstvertrauen. Aus den vergangenen fünf Spielen holte es 13 Punkte.

HSV - 1. FC Heidenheim: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim wird heute live und exklusiv von Sky übertragen. Als Inhaber der Exklusivrechte an der 2. Bundesliga zeigt der Pay-TV-Sender jedes Spiel der 2. Bundesliga live.

Die Partie ist heute samt Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen. Kommentator des Spieles ist Klaus Veltman. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ist es zudem Teil der Samstagkonferenz.

Auch im Livestream kann das Spiel verfolgt werden. Für Sky-Kunden ist dies via SkyGo-App möglich. Wenn Ihr das Spiel sehen wollt, aber noch nicht bei Sky seit, müsst Ihr ein SkyTicket erwerben.

Highlights des Spiels könnt Ihr bereits rund 40 Minuten nach Spielende auf DAZN sehen. Der Streamingdienst hab neben den Highlights aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga auch viel Live-Fußball in seinem Angebot: Spitzenspiele der Champions League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, Spiele aus vielen europäischen Topligen und vieles mehr.

Für Neukunden ist der erste Monat kostenlos. Monatlich kostet ein DAZN-Abonnement 11,99 Euro, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Gratismonat sichern.

HSV - 1. FC Heidenheim: 2. Liga heute im Liveticker

SPOX tickert jedes Spiel der 2. Bundesliga. Auch vom Spiel des HSV gegen Heidenheim werden Ihr in unserem Liveticker mit allen Neuigkeiten zeitnah versorgt.

Hier geht's zum Liveticker HSV - 1. FC Heidenheim.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag