2. Liga: Greuther Fürth - Holstein Kiel heute im Liveticker

Im Montagabendspiel der 2. Bundesliga empfängt Greuther Führt heute zum Topspiel Holstein Kiel. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

2. Liga: Greuther Fürth gegen Holstein Kiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Holstein kann mit breiter Brust in die heutige Partie gehen. Kiel ist nicht nur Tabellendritter, die Störche sind gleichzeitig auch das beste deutsche Profiteam in der Fremde. Kiel hat in dieser Spielzeit noch kein Auswärtsspiel verloren, dies ist keinem anderen Team in Deutschlands drei höchsten Ligen gelungen.

Vor Beginn:

Das Spiel zwischen den Kleeblättern und den Störchen hat echten Topspiel-Charakter. Die Gastgeber rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, die Gäste sind Dritter. Mit einem Sieg würde Kiel auf Platz eins springen, Fürth kann derweil mit einem Heimerfolg an Kiel vorbeiziehen und könnte sogar ebenfalls an die Tabellenspitze klettern.

Vor Beginn:

Los geht es heute Abend um 20.30 Uhr. Austragungsort der Begegnung ist der Sportpark Ronhof Thomas Sommer, die Heimspielstätte von Greuther Fürth.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker zum Montagsspiel zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel.

Greuther Fürth - Holstein Kiel: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Fürth und Kiel wird live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Exklusivrecht an der zweithöchsten deutschen Fußball-Spielklasse.

Sky zeigt das Spiel auf Sky Bundesliga HD, Stefan Hempel wird die Begegnung kommentieren. Via SkyGo oder SkyTicket könnt Ihr auch einen Livestream des Spiels verfolgen.

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Greuther Fürth: Burchert - Raum, Barry, Bauer, Meyerhöfer - Green, Sarpei, Stach - Tillman - Nielsen, Hrgota

Burchert - Raum, Barry, Bauer, Meyerhöfer - Green, Sarpei, Stach - Tillman - Nielsen, Hrgota Holstein Kiel: Gelios - Kirkeskov, Thesker, Wahl, Dehm - Meffert - Reese, Lee, Mühling, Mees - Porath

2. Liga: Die Tabelle am 22. Spieltag