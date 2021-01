HSV – VfL Osnabrück: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Montagabend, 20.30 Uhr: In der 2. Liga empfängt der HSV am 16. Spieltag den VfL Osnabrück. Die Hansestädter wollen ihre Serie fortsetzen und wieder auf Rang eins, der VfL ringt im Tabellenmittelfeld um Konstanz. Bei SPOX gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schaue alle Highlights der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Durch den 3:1-Sieg des VfL Bochum am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg haben die Westdeutschen den Hamburger SV vorübergehend von der Tabellenspitze verdrängt. Mit 32 Zählern hat Bochum momentan den Platz an der Sonne inne.

Gewinnt der HSV heute gegen die Gäste vom VfL Osnabrück, erobert er nicht nur Rang eins zurück, die Rothosen würden damit auch ihre Serie von fünf ungeschlagenen Spielen fortsetzen (davon 4 Siege).

HSV - VfL Osnabrück: Datum und Anstoß des Duells der 2. Liga

Wettbewerb: Bundesliga, 16. Spieltag

Bundesliga, 16. Spieltag Spiel: Hamburger SV - VfL Osnabrück

Hamburger SV - VfL Osnabrück Termin: Montag, 18. Januar

Montag, 18. Januar Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

HSV - VfL Osnabrück heute live im TV: Übertragung der 2. Liga

Anders als noch in den vergangenen Jahren sind die Montagabendspiele der 2. Liga inzwischen aus dem Free-TV verschwunden und werden nur noch im Pay-TV übertragen. Hier hat Sky den Hut auf. Der Pay-TV-Sender hat sich umfassende Rechte an Deutschlands zweithöchster Spielklasse gesichert und überträgt die Montagabendspiele live.

Folglich ist das Heimspiel des Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück ebenfalls ausschließlich bei Sky live zu sehen. Übertragen wird am heutigen Montagabend (18. Januar) jeweils ab 20 Uhr auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga 1. Nach der halbstündigen Vorberichterstattung ist Stefan Hempel Euer Mann am Mikrofon.

TV-Übertragung Übertragungsbeginn Kommentator Sky 20 Uhr Stefan Hempel

Für den Empfang dieser Sender ist ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement und hier speziell das Bundesliga-Paket vonnöten. Weiterführende Informationen zu Kosten und Vertragslaufzeiten können der Homepage von Sky entnommen werden.

© getty / Simon Hofmann

Hamburger SV gegen Osnabrück heute live im Livestream: Die 2. Liga bei Sky

Über die Ausstrahlung im TV hinaus bietet Sky all seinen Kunden dieselben Inhalte über einen Livestream an. Mit Hilfe der App Sky Go kann das gesamte Programm abgerufen werden. Einzige Voraussetzung neben dem laufenden Vertrag stellt eine stabile Internetverbindung dar.

Zuletzt noch der Hinweis, dass Kurzentschlossene sich mit Sky Ticket eindecken können. Bei dieser Variante können Verträge mit nur einmonatiger Mindestlaufzeit kurzfristig abgeschlossen und genauso schnell wieder gekündigt werden. Dabei stehen dieselben Pakete wie bei einem handelsüblichen Sky-Abo zur Auswahl.

Hamburger SV vs. Osnabrück heute live: Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN

Auch für alle Fans der Rothosen ohne Pay-TV-Abo gibt es die Möglichkeit, die Tore von Simon Terodde und Co. zu sehen - und zwar 40 Minuten nach Schlusspfiff. Mit dem Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt seinen Abonnenten alle Highlights der 2. Bundesliga (und der 1. Bundesliga) 40 Minuten nach Schlusspfiff in Form kurzweiliger Highlight-Videos.

Voraussetzung hierfür ist ein laufendes DAZN-Abonnement. Dieses ist im ersten Monat aufgrund des DAZN-Probemonats kostenlos und bietet die Chance, 30 Tage lang gratis Spitzensport der Extraklasse im Livestream zu sehen. Ergänzt durch zahlreiche Highlights sowie Dokumentationen und Features.

Der Multisport-Streamingdienst DAZN hat sich zum Big Player auf dem Markt entwickelt und strahlt jährlich über 8.000 Sportevents im Livestream aus. Fußball, Basketball, Tennis, Football, Eishockey, Darts, Wintersport oder Snooker sind nur ein Teil des umfangreichsten Programmangebots aller Anbieter. Ist der Probemonat abgelaufen, belaufen sich die Kosten auf 11,99 Euro monatlich.

Hamburg gegen VfL Osnabrück heute live im Liveticker

Weder Sky noch DAZN? Ebenfalls kein Problem. Dank SPOX! In unserem SPOX-Liveticker werdet Ihr, wie Ihr es gewohnt seid, mit allen wichtigen Informationen in Echtzeit versorgt und verpasst somit garantiert kein Tor.

Hier geht's zum Liveticker von HSV - Osnabrück.

HSV - VfL Osnabrück heute live: Vorschau zum Montagabendspiel der 2. Bundesliga

Der einstige Bundesliga-Dino wird den eigenen Ansprüchen in dieser Spielzeit endlich gerecht. Abgesehen von einem Durchhänger Ende November, als man drei Spiele in Folge verlor, zeigte man stets ansehnliche Leistungen und belohnte sich mit entsprechenden Ergebnissen. Die angesprochene Niederlagenserie beinhaltet die einzigen drei Pleiten in dieser Spielzeit. 30 Punkte und Platz zwei sind die Folge.

Bei den Gästen aus Ostwestfalen hingegen ist man stark in die Saison gestartet. Beachtliche sieben Partien lang blieb das Ex-Team des jetzigen HSV-Coaches Daniel Thioune ungeschlagen und war zwischenzeitlich gar Tabellenzweite. Seitdem wechseln sich Sieg und Niederlage allerdings beinahe wöchentlich ab, sodass der VfL sich im Tabellenmittelfeld eingependelt hat. Mit 22 Punkten steht der Aufsteiger solide dar.