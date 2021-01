2. Bundesliga: SC Paderborn - Erzgebirge Aue heute live im TV und Livestream

Erzgebirge Aue gegen SC Paderborn: So lautet eine der Paarungen am 15. Spieltag der 2. Bundesliga. Wo ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Obwohl Erzgebirge Aue in der Tabelle der 2. Bundesliga auf dem sechsten Platz liegt, ist es den Sachsen in dieser Saison erst einmal gelungen, einem Sieg ein weiteres Erfolgserlebnis folgen zu lassen. Gelingt ihnen das jetzt zum zweiten Mal?

SC Paderborn - Erzgebirge Aue: Zeit, Datum, Ort

Aue gastiert am 15. Spieltag in der Benteler-Arena bei Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Anstoß ist am heutigen Sonntag, den 10. Januar, um 13.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie muss auch diese Begegnung vor leeren Rängen stattfinden.

Begegnung: SC Paderborn - Erzgebirge Aue

SC Paderborn - Erzgebirge Aue Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Datum: 10. Januar

10. Januar Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Benteler-Arena, Paderborn

Benteler-Arena, Paderborn TV-Übertragung: Sky

SC Paderborn - Erzgebirge Aue live im TV und Livestream

Fans können trotzdem mit dabei sein. Sky überträgt Paderborn gegen Aue nämlich genauso wie alle anderen Duelle in der 2. Bundesliga live. Auf Sky Sport Bundesliga 5 und Sky Sport Bundesliga 5 HD wird das Match gezeigt. Ab 13 Uhr, dem Sendungsstart, könnt Ihr Euch einstimmen.

Nutzen könnt Ihr Sky nicht nur normal auf Eurem Fernsehgerät, sondern auch via Sky Go und Sky Ticket. Hinzu kommt die Möglichkeit, ein Bundesliga-Ticket zu buchen, mit dem Ihr von Freitag, 8. Januar, 17.40 Uhr bis Montag, 11. Januar, 23 Uhr nicht nur SC Paderborn gegen Erzgebirge Aue seht, sondern auch Spiele der ersten Liga. Dieses Sky-Angebot kostet 15 Euro.

SC Paderborn - Erzgebirge Aue heute im Liveticker verfolgen

Paderborn gegen Aue könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen:

2. Liga: Die Partien des Tages im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 08. Januar 18:30 SV Sandhausen 4:0 FC Heidenheim 08. Januar 18:30 Karlsruher SC 3:2 SpVgg Greuther Fürth 09. Januar 13:00 VfL Osnabrück 2:3 Würzburger Kickers 09. Januar 13:00 FC Sankt Pauli 1:1 Holstein Kiel 09. Januar 13:00 1. FC Nürnberg 1:1 Hamburger SV 10. Januar 13:30 SC Paderborn 07 -:- FC Erzgebirge Aue 10. Januar 13:30 SV Darmstadt 98 -:- Hannover 96 10. Januar 13:30 Jahn Regensburg -:- VfL Bochum 11. Januar 20:30 Eintr. Braunschweig -:- Fortuna Düsseldorf

2. Liga: Die Tabelle vor Paderborn-Aue