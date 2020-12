Das letzte Spiel vor der Winterpause in der 2. Liga steht an. Der Karlsruher SC empfängt den HSV. Wir zeigen Euch, wer das Topspiel heute live im TV und Livestream zeigt.

Du willst die Highlights der 2. Bundesliga bereits kurz nach Abpfiff sehen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Wer zeigt KSC gegen den HSV heute live im TV und Livestream?

Das letzte Zweitligaspiel des Jahres wird nur beim Pay-TV Sender Sky zu sehen sein. Die Vorberichterstattung der Partie geht um 20 Uhr los. Der Sender für die Übertragung lautet Sky Sport Bundesliga 1. Anstoß der Partie im Wildparkstadion ist um 20.30 Uhr, wenn Kommentator Stefan Hempel Euch am Mikrofon begrüßt.

Die Highlights der Partie werden kurz nach Abpfiff beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. Hier seht Ihr nicht nur deutschen Fußball, sondern auch einige Top-Ligen Europas wie die Serie A oder die Primera Division. Das Angebot, den Dienst einen Monat lang zu testen, ist für Sportfans genau das Richtige. Hier könnt Ihr sehen, ob Euch das Angebot gefällt. Danach kostet DAZN entweder 11,99 Euro im Monat, alternativ müsst ihr 119,99 Euro im Jahr bezahlen. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

KSC gegen HSV heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Voraussichtliche Aufstellung von Karlsruhe:

Gersbeck - Heise, Kobald, Gordon, Thiede - Fröde - Lorenz, Wanitzek, Gondorf, Goller - Hofmann - Trainer: Eichner

Voraussichtliche Aufstellung vom HSV:

Ulreich - Heyer, Leistner, Gyamerah - Gjasula - Leibold, Hunt, Dudziak, Vagnoman - Terodde, Wintzheimer - Trainer: Thioune

KSC gegen HSV heute live: Die Vorschau

HSV-Coach Thioune erwartet einen ruppigen und harten Schlagabtausch mit dem einstigen Relegationsgegner, den man dramatisch in den Schlussminuten besiegen konnte.

"Ich freue mich auf die Partie gegen den Karlsruher SC. Im letzten Jahr hatte ich Karlsruhe ein wenig die Daumen gedrückt, dass sie die Liga halten, da sie gemeinsam mit uns aufgestiegen sind. Christian Eichner macht einen richtig guten Job. Man sieht, dass dort etwas zusammengewachsen ist. Sie haben trotz des holprigen Starts in dieser Saison die Kurve bekommen und vier Siege am Stück eingefahren. Das zeigt, dass die Mannschaft in diesem Jahr vielleicht auch andere Ansprüche hat und nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte." so Thioune.

Er schätzt die Fähigkeiten der Badener nach Standards: "Was sie auszeichnet ist die Größe und die die Gefahr bei Standards. Mit Philipp Hoffmann haben sie einen Stürmer, der sehr gefährlich in der Box ist und über den sich auch viele andere Vereine Gedanken machen. Es wird gegen uns eine richtungweisende Partie, ob es mehr nach oben geht und nicht", erklärte Thioune.

Im direkten Vergleich hat der HSV knapp die Nase vorne, 59 Partien stehen bis heute zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV zu Buche. Alleine 48 dieser Begegnungen fanden im Oberhaus statt. Der direkte Vergleich spricht mit 21:18-Siegen aber nur knapp für die Hanseaten. 20 Duelle gingen mit einem Remis zu Ende.

Inzwischen warten die Badener aber lange auf einen Sieg gegen den HSV. Die Karlsruher konnten seit acht Jahren nicht mehr gegen den hohen Norden gewinnen.

