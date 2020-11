SV Sandhausen gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 7. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute mit einem Duell aus der unteren Tabellenhälfte gestartet. Der SV Sandhausen empfängt Eintracht Braunschweig. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue damit bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 2. Bundesliga!

2. Liga - SV Sandhausen gegen Eintracht Braunschweig: Anpfiff, Ort, Stadion

Das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig findet am heutigen Freitag (6. November) um 18.30 Uhr statt. Dabei dient das BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen als Spielstätte.

2. Liga - SV Sandhausen gegen Eintracht Braunschweig: Heute live im TV und Livestream

Nachdem alle Spiele der 2. Bundesliga auf Sky laufen, ist auch die heutige Partie zwischen Sandhausen und Braunschweig auf dem Pay-TV-Sender zu sehen. Die Übertragung dafür startet um 18.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD. Jörg Dahlmann übernimmt die Rolle des Kommentatoren und begleitet die Euch über 90 Minuten lang durchs Spiel.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft parallel dazu eine Konferenz, die auch das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Würzburger Kickers zeigt.

Sky bietet die Sandhausen - Braunschweig sowohl im TV als auch im Livestream an. Den Livestream kann man mit einem SkyGo-Abonnement oder SkyTicket besuchen.

© imago images / Christian Schroedter

Die Highlights sind dann bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbereit bei DAZN. Nicht nur die besten Szenen dieser Partie, sondern die komplette 1. und 2. Bundesliga sind auf der Plattform vorzufinden.

Das dafür benötigte Abo kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Vorher kann noch ein kostenloser Probemonat getestet werden.

2. Liga - SV Sandhausen gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker

Auch in Form eines Livetickers kann man Sandhausen gegen Braunschweig verfolgen. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website zum Mitlesen an. Damit verpasst Ihr auch keine wichtige Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig.

2. Liga: Der 7. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Fr, 06.11. 18.30 Uhr Sandhausen Eintr. Braunschweig Fr, 06.11. 18.30 Uhr Heidenheim Würzburger Kickers Sa, 07.11. 13 Uhr 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf Sa, 07.11. 13 Uhr VfL Bochum SpVgg Greuther Fürth Sa, 07.11. 13 Uhr Hannover 96 FC Erzgebirge Aue So, 08.11. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli Karlsruher SC So, 08.11. 13.30 Uhr Jahn Regensburg VfL Osnabrück So, 08.11. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 SC Paderborn 07 Mo, 09.11. 20.30 Uhr Holstein Kiel Hamburger SV

2. Liga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag

Die beiden Klubs sind in der Tabelle dicht beieinander. Nach sechs Spieltagen stehen bloß sieben Punkte auf ihren Konten. Lediglich in der Tordifferenz unterscheiden sich die heutigen Kontrahenten. Da ist der SV Sandhausen nämlich um drei Treffer besser.