Holstein Kiel gegen HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag geht es im hohen Norden heiß her. Holstein Kiel empfängt den Hamburger SV. Wir geben euch alle Infos zur Partie am 9. November.

Du willst die Highlights der 2. Liga bereits kurz nach Abpfiff sehen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat

Holstein Kiel gegen HSV heute live: Angstgegner Kiel

Bei den Hamburgern läuft es derzeit wie am Schnürchen, doch im heutigen Montagsspiel wartet Angstgegner Holstein Kiel auf die Hanseaten. Noch nie haben sich die Hamburger in der zweiten Bundesliga gegen Holstein Kiel durchgesetzt. Die Hamburger kassierten im heimischen Volksparkstadion gegen die Störche sogar die historisch erste Niederlage im Unterhaus.

In der Tabelle der zweiten Liga grüßt das Team von Daniel Thioune von der Tabellenspitze. Die Punkteausbeute mit 16 Punkten aus sechs Spielen ist eine grandiose Bilanz, die bei den Holsteinern erweitert werden soll. Allerdings sind auch die Kieler sehr gut aus der Sommerpause gestartet und sind vor dem Spieltag mit fünf Punkten Rückstand Zweiter. Insgesamt fällt es schwer, bei diesem Schlagabtausch einen Favoriten zu benennen.

Die Elf von Ole Werner kann mit einem Dreier den Rothosen ordentlich Dampf machen, doch der HSV bliebe auch bei einer Niederlage an der Tabellenspitze.

Holstein Kiel gegen HSV heute live: Alle Infos zur Partie

Datum: 09.11.2020

09.11.2020 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Holstein Stadion (keine Zuschauer zugelassen)

Holstein Stadion (keine Zuschauer zugelassen) Übertragung: ausschließlich bei Sky

Holstein Kiel gegen HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung HSV: Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer - Vagnoman, Onana, Kinsombi, Leibold, Hunt - Wintzheimer, Terodde - Trainer: Thioune

Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer - Vagnoman, Onana, Kinsombi, Leibold, Hunt - Wintzheimer, Terodde - Trainer: Thioune Voraussichtliche Aufstellung Kiel: Gelios - Dehm, Thesker, Wahl, Atanga - Meffert - Porath, Bartels, Mühling, Lee - Serra - Trainer: Werner

Holstein Kiel gegen HSV heute live im TV und Livestream

Das Topspiel am Montagabend wird nur beim Bezahlsender Sky zu sehen sein. Die Übertragung vom Sender aus Unterföhring startet um 20.00 Uhr, wenn Stefan Hempel Euch am Mikrofon begrüßt. Der Kanal für den Knaller lautet Sky Sport Bundesliga 1 & UHD.

Alle Sky-Kunden, die das Geschehen von unterwegs verfolgen möchten, können auf den Stream via SkyGo zurückgreifen.

Die Highlights der Partie werden bereits kurz nach Abpfiff beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (NBA, MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2.

Die App könnt Ihr euch ganz bequem auf alle möglichen Devices laden und loslegen, auch für Smart-TVs gibt es eine kostenfreie DAZN App.

Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Holstein Kiel gegen HSV heute live: Der Stand in der 2. Liga vor dem Topspiel