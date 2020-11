Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Erzgebirge Aue ist am heutigen 7. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast bei Hannover 96. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung live im TV, Livestream und Liveticker.

2. Bundesliga - Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue: Anpfiff, Ort, Stadion

In der 2. Bundesliga empfängt am heutigen Samstag (7. November) Hannover 96 den FC Erzgebirge Aue. Die Partie wird um 13 Uhr in der HDI Arena in Hannover angepfiffen. Gespielt wird in einem leeren Stadion, da die steigenden Corona-Infektionszahlen keine Zuschauer erlauben.

2. Bundesliga - Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue: Heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky ist für die Übertragung der kompletten 2. Bundesliga verantwortlich und zeigt somit auch das Spiel zwischen Hannover und Aue. Wer die Partie live und in voller Länge mitverfolgen möchte, muss den Sender Sky Sport Bundesliga 4 HD einschalten. Die, die auch die Parallelspiele im Auge behalten möchten, können als Alternative auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD die Konferenz, in der auch Hannover - Aue enthalten ist, anmachen.

Die Übertragung zum Einzelspiel startet um 12.30 Uhr mit den Vorberichten. Torsten Kunde kommentiert danach für die Zuseher vor den Bildschirmen das Duell. Ebenso kann die heutige Partie auch im Livestream gesehen werden. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Die Highlights dieser Begegnung und auch des kompletten Spieltags sind dann 40 Minuten nach Spielende auf DAZN abrufbereit. Um darauf zugreifen zu können, wird ein kostenpflichtiges DAZN-Abo benötigt. Dieses kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor besteht noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

2. Bundesliga - Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue im Liveticker

Zusätzlich zum TV- und Livestream-Angebot von Sky ist das Spiel auch im Liveticker vertreten. Diesen findet Ihr auf der SPOX-Website.

Hier geht's zum Liveticker: Hannover 96 vs. Erzgebirge Aue.

2. Bundesliga - Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue: Die möglichen Aufstellungen

Hannover 96:

Esser - Muroya, Hübers, Falette, Ochs - Bijol, D. Kaiser - Maina, Haraguchi - Weydandt, Ducksch

Erzgebirge Aue:

Männel - Cacutalua, Samson, S. Breitkreuz - Riese, Fandrich - Baumgart, Zolinski, Strauß - Testroet, Krüger

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle