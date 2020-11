2. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Heute stehen am 7. Spieltag in der 2. Bundesliga drei Partien an. Hier erfahrt Ihr die Begegnungen und wie Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Du willst die besten Szenen der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Spielende sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

2. Liga: Diese Spiele sind für heute geplant

Drei Zweitligaspiele stehen am heutigen Sonntag (8. November) bevor. Und zwar folgende Begegnungen:

FC St. Pauli - Karlsruher SC

Jahn Regensburg - VfL Osnabrück

SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07

Alle drei Duelle werden pünktlich um 13.30 Uhr angepfiffen. Zuschauer dürfen in keines der heutigen Stadien rein. Die momentane Corona-Situation erlaubt dies nicht.

© imago images / Poolfoto

2. Liga: Heute live im TV und Livestream

Wer die Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge mitverfolgen möchte, kann dies mit Sky machen. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich jedes Spiel der zweithöchsten Spielklasse. Die jeweiligen Vorberichte starten um 13 Uhr. Auf dem Sender Sky Sport 2 Bundesliga HD läuft neben den einzelnen Partien die Konferenz, die alle drei Matches in einer Übertragung zeigt.

Der Streamingdienst DAZN hat dann 40 Minuten nach Spielabpfiff die Highlights zum Abrufen auf der Plattform. Dabei können die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga gesehen werden.

Im Monat kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Davor besteht die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Probemonat zu sichern.

2. Liga im Liveticker

SPOX hat für den heutigen Tag wieder zahlreiche Liveticker zur 2. Liga im Angebot, darunter auch eine Konferenz.

Hier geht's zum Liveticker: FC Sankt Pauli - Karlsruher SC.

Hier geht's zum Liveticker: Jahn Regensburg - VfL Osnabrück.

Hier geht's zum Liveticker: SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07.

Hier geht's zum Liveticker: 2.-Bundesliga-Konferenz.

2. Liga: Der 7. Spieltag im Überblick

Fünf Spiele wurden bereits am Freitag und gestern absolviert, nun finden heute drei weitere Partien statt. Morgen wird der 7. Spieltag dann mit der Begegnung zwischen Holstein Kiel und dem Tabellenführer HSV abgeschlossen.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Fr, 06.11. 18:30 Uhr Heidenheim 4:1 Würzburger Kickers Fr, 06.11. 18:30 Uhr Sandhausen 2:2 Eintr. Braunschweig Sa, 07.11. 13 Uhr 1. FC Nürnberg 1:1 Fortuna Düsseldorf Sa, 07.11. 13 Uhr VfL Bochum 0:2 SpVgg Greuther Fürth Sa, 07.11. 13 Uhr Hannover 96 0:0 FC Erzgebirge Aue So, 08.11. 13.30 Uhr FC St. Pauli -:- Karlsruher SC So, 08.11. 13.30 Uhr Jahn Regensburg -:- VfL Osnabrück So, 08.11. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 -:- SC Paderborn 07 Mo, 09.11. 20.30 Uhr Holstein Kiel -:- Hamburger SV

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle