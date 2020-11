2. Liga heute live: Die Samstagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Gestern ist der 7. Spieltag der 2. Bundesliga losgegangen und heute wird er fortgesetzt. Welche Zweitligisten heute gegeneinander antreten und wie Ihr diese Spiele live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

2. Bundesliga: Die heutigen Begegnungen

Am heutigen Samstag, den 7. November, stehen in der 2. Bundesliga drei Partien an. Es spielen Hannover 96 gegen den FC Erzgebirge Aue, der VfL Bochum gegen die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf. Alle drei Spiele werden pünktlich um 13 Uhr angepfiffen.

Beim Duell zwischen Bochum und Greuther Fürth treten zwei Mannschaften, die im oberen Bereich der Tabelle verweilen, gegeneinander an. Bochum wird dabei versuchen, den zweiten Rang zu verteidigen.

Das letzte Mal, als sich Nürnberg und Düsseldorf gegenüberstanden, war im Jahr 2019. Damals waren beide Klubs noch in der 1. Bundesliga.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 07.11. 13 Uhr Hannover 96 FC Erzgebirge Aue 07.11. 13 Uhr VfL Bochum SpVgg Greuther Fürth 07.11. 13 Uhr 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf

© imago images / Laci Perenyi

2. Bundesliga: heute live im TV und Livestream

Da Sky die Übertragungsrechte für alle Spiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse hat, sind die heutigen Partien des 7. Spieltags allesamt live und in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender zu sehen. Zu den drei Spielen startet jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn die Übertragung mit den Vorberichten.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ist parallel dazu eine Konferenz im Angebot. Damit könnt Ihr gleich mehrere Spiele auf einmal verfolgen.

Wenn Ihr die Begegnungen im Livestream sehen möchtet, habt Ihr zwei Optionen, wie Ihr darauf zugreifen könnt. Zum einen mit dem SkyGo-Abo und zum anderen mit einem SkyTicket.

2. Bundesliga: Die Highlights auf DAZN

Die Highlights aller Partien der 1. und 2. Bundesliga können jeweils 40 Minuten nach Abpfiff dann auf DAZN abgerufen werden.

Der Streamingdienst bietet das Abonnement für 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr an.

2. Bundesliga im Liveticker

Die, die keinen Sky-Zugang haben, die Zweitligaspiele aber trotzdem live verfolgen möchten, können dies mit den Livetickern von SPOX machen. Zudem wird auch eine Liveticker-Konferenz angeboten.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle