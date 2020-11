2. Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel gegen HSV (Hamburger SV) heute live?

Das heutige Montagsspiel der 2. Bundesliga bestreiten Holstein Kiel und der Hamburger SV. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung heute live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Du kannst die Partie zwischen Kiel und dem HSV nicht live sehen? Dann hol Dir den kostenlosen Probemonat von DAZN und schau die Highlights bereits kurz nach Abpfiff.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Holstein Kiel vs. HSV: Spielort, Anpfiff und Fans

Das Gastspiel des Hamburger SV bei Holstein Kiel steigt am heutigen Montag (9. November) um 20.30 Uhr. Gespielt wird im Holstein Stadion, der Heimspielstätte der "Störche".

Aufgrund der neuen Richtlinien der Regierung sind im deutschen Profifußball bis mindestens Ende November keine Zuschauer mehr zugelassen. Zuvor durften in manchen Stadien eine gewisse Anzahl an Fans, gemessen an der Kapazität der Arenen, ihr Team anfeuern.

2. Liga: Wer zeigt / überträgt Kiel gegen HSV heute live?

Die gesamte 2. Bundesliga wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Somit ist auch die Partie des Hamburger SV bei Holstein Kiel nicht im Free-TV zu sehen.

Stattdessen besitzt der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Bereits um 20.00 Uhr, also 30 Minuten vor Anpfiff, geht der Bezahlsender auf den Kanälen heute auf Sky Sport Bundesliga 1 & UHD Sendung.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, Euch die Partie mit dem SkyTicket zu sichern.

Für Nicht-Abonnenten gibt es noch eine weitere Alternative - und diese bietet DAZN. Beim Streamingdienst könnt Ihr die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen. Dieser Dienst wird zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga angeboten.

Aber auch Live-Fußball ist bei DAZN zu finden. Beim "Netflix des Sports" gibt es Live-Berichterstattungen der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga. Zudem könnt Ihr 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus live bei DAZN sehen.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro jährlich. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

HSV zu Gast bei Holstein Kiel: Das Spiel im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit haben solltet, die Partie live zu sehen, aber immer auf dem Laufenden bleiben wollt, ist SPOX die richtige Adresse für Euch. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht's zur Berichterstattung der Partie zwischen Kiel und Hamburg in Textform.

© imago images / Eibner

Holstein Kiel - HSV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams heute von Beginn an spielen:

Kiel: Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer - Vagnoman, Onana, Kinsombi, Leibold, Hunt - Wintzheimer, Terodde

Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer - Vagnoman, Onana, Kinsombi, Leibold, Hunt - Wintzheimer, Terodde HSV: Gelios - Dehm, Thesker, Wahl, Atanga - Meffert - Porath, Bartels, Mühling, Lee - Serra

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Der Hamburger SV ist weiterhin ungeschlagen in der 2. Bundesliga. Allerdings gewann der HSV in dieser Liga noch nie gegen die Störche aus Kiel.