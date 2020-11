2. Liga: 1. FC Nürnberg - Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel des 9. Spieltags live und in voller Länge sehen könnt.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat und schaue damit bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN!

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth: Wann und wo?

Am heutigen Sonntag findet in der 2. Bundesliga das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth statt. Gespielt wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth: Heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der Zweitligapartie ist Sky verantwortlich. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich jedes einzelne Spiel live und in voller Länge. Das Einzelspiel läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 HD und wird von Jürgen Schmitz kommentiert. Parallel dazu wird auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ab 13 Uhr die Konferenz übertragen.

Sky bietet dem Zuseher an, das Spiel sowohl im TV als auch im Livestream zu verfolgen. Auf den Livestream kann dann entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket zugegriffen werden. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

© imago images / Zink

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth: Die Highlights des Frankenderbys auf DAZN

Die besten Szenen der Partie sind dann bereits 40 Minuten nach dem letzten Pfiff bei DAZN abrufbar. Der Streamingdienst ist für ausgewählte Spiele der Bundesliga und zudem für Highlights der 1. und 2. Bundesliga verantwortlich.

Weitere Fußball-Topligen und Wettbewerbe, die DAZN anbietet, sind die Ligue 1, Serie A, Primera Division, Champions League, Europa League und Nations League.

Auf DAZN können neben Fußball auch zahlreiche andere Sportarten live geschaut werden. Zu diesen Sportarten zählen unter anderem American Football, Eishockey, Rugby, Tennis, Handball, Darts, MMA, Boxen, Radsport und Wintersport.

Nach einem Gratismonat kostet das DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth im Liveticker

Wer nicht auf das TV- und Livestream-Angebot von Sky zugreifen kann, hat die Möglichkeit, beim detaillierten Liveticker von SPOX mitzulesen.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth.

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Klubs starten:

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Krauß, Geis - Lohkemper, Nürnberger, Hack - Schäffler

Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Krauß, Geis - Lohkemper, Nürnberger, Hack - Schäffler SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Hrgota, Nielsen

2. Bundesliga: Der aktuelle Tabelle