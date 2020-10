2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 4. Spieltag

Am 4. Spieltag der 2. Bundesliga hat sich der HSV mit einem Sieg vorerst an die Tabellenspitze gesetzt, der KSC holt den ersten Dreier der Saison. Holstein Kiel bekommt es am Sonntag mit den Würzburger Kickers zu tun, Hannover 96 ist beim SC Paderborn zu Gast.

Die Ergebnisse und Tabelle zum 4. Spieltag der 2. Liga im Überblick.

Datum Begegnung Ergebnis 17. Oktober, 13.00 Uhr Greuther Fürth - HSV 0:1 17. Oktober, 13.00 Uhr Karlsruher SC - SV Sandhausen 3:0 17. Oktober, 13.00 Uhr Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 2:1 18. Oktober, 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg -:- 18. Oktober, 13.30 Uhr SC Paderborn - Hannover 96 -:- 18. Oktober, 13.30 Uhr Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim -:- 18. Oktober, 13.30 Uhr Würzburger Kickers - Holstein Kiel -:- 19. Oktober, 20.30 Uhr FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg -:- 28. Oktober, 18.30 Uhr VfL Osnabrück - SV Darmstadt 98 -:-

2. Bundesliga: Die Tabelle