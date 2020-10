HSV gegen Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV geht als Tabellenführer in den 5. Spieltag der 2. Liga. Am heutigen Samstag will der HSV den nächsten Sieg holen, Gegner sind die Würzburger Kickers. SPOX verrät, wo die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker läuft.

HSV - Würzburger Kickers: Ort, Datum, Uhrzeit

Vier Siege in vier Spielen - heute soll für den Hamburger SV der nächste Dreier folgen! Der HSV hat am heutigen Samstag, den 24. Oktober, im Rahmen des 5. Spieltags der 2. Liga die Würzburger Kickers zu Gast.

Los geht es um 13 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Arena wird immerhin mit 1000 Zuschauern gefüllt sein, mehr Fans dürfen aufgrund der steigenden Corona-Infektionen nicht ins Stadion.

Hamburg gegen Würzburg: Die 2. Liga heute live im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für alle Fans des HSV und der Kickers aus Würzburg: Die Partie läuft nicht im Free-TV. Live-Fußball aus der 2. Liga gibt es ausschließlich auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt entsprechend auch die heutige Begegnung des Tabellenführers.

Bereits um 12.30 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung. HSV vs. Würzburg ist in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 oder im Einzelspiel mit Kommentator Klaus Veltman auf Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen

Ihr könnt die Partie auch im kostenpflichtigen Livestream via SkyGo beziehungsweise für Nicht-Sky-Kunden via Sky-Ticket sehen. Highlights vom Duell der Rothosen gegen die Kickers gibt es zudem 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN.

2. Liga: HSV vs. Würzburger Kickers heute im Liveticker

Auch bei SPOX verpasst Ihr natürlich keine wichtigen Szene aus den heutigen Zweiliga-Begegnungen. Wir bieten zu allen Spielen einen eigenen Liveticker an.

HSV gegen Würzburger Kickers: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bisher konnte noch kein Team dem HSV Punkte abknöpfen. Es darf angezweifelt werden, dass dies nun den Kickers gelingt. Würzburg steht mit nur einem Zähler aus vier Partien auf dem letzten Platz. Für die Hamburger sind drei Punkte gegen den Aufsteiger also fast schon Pflicht.

So könnten die beiden Teams spielen.

HSV: Ulreich - Gyamerah, S. Ambrosius, Jung, Heyer - Onana - Hunt, Kittel - Narey, Terodde, Wintzheimer

Ulreich - Gyamerah, S. Ambrosius, Jung, Heyer - Onana - Hunt, Kittel - Narey, Terodde, Wintzheimer Würzburger Kickers: Giefer - Hemmerich, Douglas, L. Dietz, Feick - Sontheimer, Hägele - Kopacz, Lotric, Herrmann - Munsy

2. Liga: Die Tabelle vor HSV gegen Würzburg