HSV - Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Europapokal-Woche und der HSV ist ausnahmsweise wieder dabei! Bei der Partie gegen Erzgebirge Aue handelt es sich jedoch lediglich um ein Nachholspiel in der 2. Liga. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream.

Die Begegnung hätte eigentlich am 3. Spieltag am 4. Oktober stattfinden sollen. Einen Tag zuvor gab es jedoch zwei Corona-Fälle im Lager von Aue.

"Auf Anweisung des Gesundheitsamtes reist die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue sofort zurück ins Erzgebirge und begibt sich vorsorglich in Quarantäne", teilte der Klub umgehend mit.

Die DFL hat die Partie daher auf Mittwoch, den 21. Oktober, verlegt. Anstoß ist um 18.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Aufgrund der aktuellen Zahlen sind jedoch nur 1000 Zuschauer zugelassen.

HSV - Erzgebirge Aue: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 2. Liga

Datum: 21. Oktober 2020

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) Übertragung: Sky

HSV - Erzgebirge Aue heute live im TV und Livestream

Das Nachholspiel wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hält in dieser Saison die Rechte an der 2. Liga. Die Übertragung beginnt heute um 18.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Außerdem hat der Sender einen Livestream zu HSV gegen Aue im Angebot. Diesen können Abonnenten entweder oder SkyGo oder mit dem Sky-Ticket abrufen.

2. Liga: HSV - Erzgebirge Aue heute im Liveticker

Falls Ihr kein Sky-Abo habt, bleibt Ihr bei uns in schriftlicher Form up to date. Wir haben zu allen Spielen der 2. Liga einen Liveticker im Programm.

Hier geht es zum Liveticker zwischen HSV und Erzgebirge Aue.

HSV - Erzgebirge Aue: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der HSV muss auf Toni Leistner verzichten. Der Innenverteidiger ist rotgesperrt. Dafür könnte aber wieder Stephan Ambrosius nach seinem positiven Corona-Befund in den Kader und damit wahrscheinlich auch gleich in die Startelf zurückkehren.

Außerdem ist wohl Kapitän Tim Leibold nach seiner Leistenzerrung wieder einsatzbereit. Jeremy Dudziak fällt dagegen wegen einer ausgekugelten Schulter aus.

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah, Jung, Ambrosius, Leibold - Onana, Gjasula, Hunt - Narey, Terodde, Wintzheimer

Ulreich - Gyamerah, Jung, Ambrosius, Leibold - Onana, Gjasula, Hunt - Narey, Terodde, Wintzheimer Erzgebirge Aue: Männel - Samson, Ballas, Gonther - Strauß, Riese, Gnjatic, Rizzuto - Zolinski - Krüger, Testroet

2. Liga: Die Tabelle

Der HSV hat bislang die maximale Punktausbeute in dieser Saison gesammelt. Nach drei Spielen liegen die Rothosen auf Rang zwei.

Aber auch Gegner Aue ist noch unbesiegt. Mit sieben Zählern auf dem Konto könnten die Veilchen sogar mit einem Dreier am HSV vorbeiziehen und sich an die Tabellenspitze setzen.