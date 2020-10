Erzgebirge Aue - Holstein Kiel heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in Aue: Heute empfängt Erzgebirge Holstein Kiel. Wie Ihr die Begegnungen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

2. Bundesliga heute: Die Begegnungen des Tages

Zu den vier Spielen von heute zählt neben der Partie von Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel auch das Gastspiel des Jahn Regensburg beim SC Paderborn.

Für die bestens in die Saison gestarteten Kieler und Regensburger dürfte es dabei darum gehen, den Abstand zu Spitzenreiter HSV zu verkürzen. Hannover 96, aktuell tabellarisch noch zwischen Kiel und Regensburg gelegen, greift erst morgen ins Geschehen ein.

Heute mit von der Partie sind der VfL Osnabrück und der SV Sandhausen - der Gewinner des Duells steht am Ende des Spieltags vor dem heutigen Gegner.

Auch Eintracht Braunschweig könnte seinen heutigen Gegner mit einem Sieg überholen, ob es für den schwach gestarteten BTSV gegen den 1. FC Nürnberg allerdings zum Dreier reicht steht in den Sternen - immerhin genießen die Braunschweiger heute Heimrecht.

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr SC Paderborn 07 SSV Jahn Regensburg 13 Uhr Erzgebirge Aue Holstein Kiel 13 Uhr VfL Osnabrück SV Sandhausen 13 Uhr Eintracht Braunschweig 1. FC Nürnberg

Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel heute live: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Same procedure as every week in der 2. Liga: Livebilder der Spiele gibt es heute nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält die Übertragungsrechte an allen Begegnungen des deutschen Unterhauses.

Ebenfalls bekannt ist, dass Ihr bei Sky die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz habt. Letztere läuft heute auf Sky Sport Bundesliga 2, das Gastspiel der Kieler in Aue gibts auf Sky Sport Bundesliga 4 zu sehen. Sven Haist steht Euch als Kommentator zur Seite.

Auch bei den Livestream-Angeboten hat sich nichts geändert, weiterhin empfängt Ihr Livebilder der 2. Bundesliga auf Euren mobilen Endgeräten entweder mit der SkyGo-App oder mithilfe eines Sky Tickets.

Das allerdings könnte für einige noch neu sein: Die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga findet Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN.

2. Bundesliga im Liveticker: Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel

Unterwegs oder keinen Bock auf Pay-TV? Dann ab zu unseren Livetickern.

