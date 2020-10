2. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Drei Spiele stehen am heutigen Sonntag in der 2. Liga an. Unter anderem ist Fortuna Düsseldorf gefordert. Hier erfahrt Ihr, wer die Partien im TV und Livestream zeigt.

Die Highlights aller Zweitligaspiele könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Spielende auf DAZN sehen! Holt Euch Euren kostenlosen Probemonat.

2. Liga: Die Begegnungen am heutigen Sonntag

Die Partien am heutigen Sonntag finden allesamt um 13.30 Uhr statt. Bei allen Spielen ist nach derzeitigem Stand eine 20-prozentige Stadionauslastung erlaubt. Das Spiel zwischen dem Tabellenführer Hamburger SV und Erzgebirge Aus wurde aufgrund von mehreren Coronafällen im Team der Auer abgesagt.

Termin Heim Auswärts 4. Oktober, 13.30 Uhr Würzburger Kickers SpVgg Greuther Fürth 4. Oktober, 13.30 Uhr Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf abgesagt Hamburger SV FC Erzgebirge Aue

2. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Wollt Ihr bei der 2. Liga live dabei sein, ist Sky die richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und exkusiv. Los geht es heute um 13 Uhr mit den Vorberichten. Zusätzlich zur TV-Übertragung stehen ein Livestream via Sky Go und Sky Ticket für Nicht-Abonnenten bereit.

Wie gewohnt bietet Sky neben der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 auch zu allen Partien eine Übertragung als Einzelspiel auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3 bis 5 an.

DAZN versorgt Euch schon 40 Minuten nach Abpfiff mit den Höhepunkten aus der 2. Liga. Der Streamingdienst ist zudem live bei Spielen der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1 dabei. Der erste Monat ist komplett kostenfrei!

© imago images / Zink

2. Liga: Alle Spiele heute im Liveticker

Auch ohne Pay-TV-Abo müsst Ihr nicht auf die heutigen Spiele in der 2. Liga verzichten. SPOX stellt zu allen Partien Liveticker bereit, auch einen Konferenz-Ticker gibt es.

Kiel gegen Düsseldorf

Würzburg gegen Fürth

Konferenz-Ticker

2. Liga: Die restlichen Partien am 3. Spieltag

Für Würzburgs Marco Antwerpen ist die Partie gegen Fürth das Debüt, nachdem sich die Kickers nach zwei Niederlagen von Vorgänger Michael Schiele getrennt haben.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 2. Oktober, 18.30 Uhr Sandhausen FC Sankt Pauli 1:0 2. Oktober, 18.30 Uhr VfL Bochum VfL Osnabrück 0:0 3. Oktober, 13 Uhr Jahn Regensburg Karlsruher SC 1:0 3. Oktober, 13 Uhr Hannover 96 Eintr. Braunschweig 4:1 3. Oktober, 13 Uhr Heidenheim SC Paderborn 07 0:0 5. Oktober, 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98

2. Liga: Simon Terodde knackt Torrekord in eingleisiger 2. Bundesliga © imago images / Sven Simon 1/21 Simon Terodde ist dank seines Doppelpacks gegen den SC Paderborn nun alleiniger Rekordtorschütze der eingleisigen 2. Bundesliga (seit 1981). Wir blicken auf die Top 20 der Rangliste. © imago images / Kolvenbach 2/21 PLATZ 20: Dirk Lottner – 71 Tore in 301 Spielen (Fortuna Köln, 1. FC Köln, MSV Duisburg) © imago images / Sportfoto Rudel 3/21 PLATZ 19: Uwe Kuhl – 71 Tore in 201 Spielen (Darmstadt 98) © imago images / Horstmüller 4/21 PLATZ 18: Uwe Tschiskale – 72 Tore in 144 Spielen (SG Wattenscheid 09) © imago images / Jan Huebner 5/21 PLATZ 17: Edmond Kapllani – 73 Tore in 214 Spielen (Karlsruher SC, FC Augsburg, TuS Koblenz, SC Paderborn, FSV Frankfurt) © imago images / Team 2 6/21 PLATZ 16: Benjamin Auer – 74 Tore in 219 Spielen (Karlsruher SC, Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz 05, Alemannia Aachen) © imago images / Pressefoto Baumann 7/21 PLATZ 15: Marcus Marin – 75 Tore in 168 Spielen (Stuttgarter Kickers, FC St. Pauli, MSV Duisburg) © imago images / Revierfoto 8/21 PLATZ 14: Fabian Klos – 79 Tore in 193 Spielen (Arminia Bielefeld) © imago images / Werner Otto 9/21 PLATZ 13: Paul Linz – 82 Tore in 176 Spielen (Freiburger FC, Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück) © imago images / ExSpo 10/21 PLATZ 12: Sascha Rösler – 86 Tore in 308 Spielen (SSV Ulm, Rot-Weiß Oberhausen, Greuther Fürth, Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach, 1860 München, Fortuna Düsseldorf) © imago images / Claus Bergmann 11/21 PLATZ 11: Heikko Glöde – 86 Tore in 293 Spielen (Hertha BSC, VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken, FC Remscheid) © imago images / Weckelmann 12/21 PLATZ 10: Marcus Feinbier – 90 Tore in 274 Spielen (Hertha BSC, Wuppertaler SV, SG Wattenscheid 09, 1. FC Nürnberg, Rot Weiss Ahlen, Greuther Fürth) © imago images / Ferdi Hartung 13/21 PLATZ 9: Harald Kügler – 91 Tore in 305 Spielen (FC Schalke 04, Alemannia Aachen, SG Wattenscheid 09, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen) © imago images / Rust 14/21 PLATZ 8: Siegfried Reich – 95 Tore in 178 Spielen (Hannover 96, VfL Wolfsburg) © imago images / MIS 15/21 PLATZ 7: Michael Thurk – 96 Tore in 251 Spielen (FSV Mainz 05, Energie Cottbus, FC Augsburg) © imago images / pmk 16/21 PLATZ 6: Bruno Labbadia – 101 Tore in 229 Spielen (Darmstadt 98, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC) © imago images / HochZwei 17/21 PLATZ 5: Marius Ebbers - 102 Tore in 273 Spielen (MSV Duisburg, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, FC St. Pauli) © imago images / Stockhoff 18/21 PLATZ 4: Daniel Jurgeleit – 106 Tore in 360 Spielen (Union Solingen, FC 08 Homburg, VfB Lübeck) © imago images / Kicker/Liedel 19/21 PLATZ 3: Theo Gries – 111 Tore in 270 Spielen (Alemannia Aachen, Hertha BSC, Hannover 96) © imago images / Alfred Harder 20/21 PLATZ 2: Sven Demandt – 121 Tore in 316 Spielen (Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, FSV Mainz 05) © imago images / MIS 21/21 PLATZ 1: Simon Terodde – 122 Tore in 222 Spielen (MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV)

2. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag